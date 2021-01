Noch neun Wochen bleiben den Parteien bis zur Landtagswahl. In Rheinland-Pfalz läuft der Wahlkampf eher schleppend an: Der Kampf gegen die Corona-Pandemie beherrscht die Nachrichten. Begegnungen mit den Wählern sind bislang fast nur über das Internet möglich. Dabei werden schon Anfang Februar die ersten Rheinland-Pfälzer ihre Stimme abgeben - per Briefwahl. mehr...