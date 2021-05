In einer Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen sind über 650 Menschen postitiv auf das Coronavirus getestet worden. Zum Vergleich: Pro Tag infizieren sich derzeit zwischen 200 und 400 Menschen in Deutschland neu.

Das zeigt die Dimension des Ausbruchs bei Deutschlands größtem Fleischproduzenten, der Firma Tönnies aus Gütersloh. Stoppt das geplante Verbot von Werksverträgen das System der Billigarbeit in Schlachthöfen? Audio herunterladen (15,3 MB | MP3) 657 positiv – 7.000 in Quarantäne Insgesamt wurden nach Bekanntwerden der hohen Anzahl von Neuinfektionen rund 7.000 Mitarbeiter des Konzerns in Quarantäne geschickt. "Es wird zu einem Shutdown bei Tönnies kommen", sagte Sven-Georg Adenauer am Mittwochnachmittag. Güterslohs Landrat sprach von einer Dauer von sieben bis 14 Tagen. Seit Donnerstagmorgen sind alle Kindergärten und Schulen im Kreis Gütersloh ebenfalls geschlossen, um eine Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Die Bundeskanzlerin lobte inzwischen das Vorgehen des Kreises.