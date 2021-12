SWR1 Leute mit Tobias Mann

Der Mainzer Kabarettist und Moderator Tobias Mann hat gerade erst sein neues Soloprogramm rausgebracht: "Mann gegen Mann". Premiere war vor anderthalb Monaten. Wegen Corona wird die Tour jetzt schon wieder ausgebremst.

Endlich wieder (fast) normal

Große Freude im Oktober beim Tourauftakt im Mainzer Unterhaus. Die Freude war kurz. Wegen Corona werden die ersten Veranstaltungen schon wieder auf 2022 verschoben. Er sagt: "Schlechte Laune nutzt ja nix. Wenn ich als Komiker meinen Humor verliere, greift ja schon die Berufsunfähigkeitsversicherung."

Ich will Eure Scheibenwischer sehen

Wie viele andere seiner Kolleg:innen hat auch Tobias Mann in den letzten Monaten das Autokino für Auftritte genutzt. Klare Regeln: Applaus = Lichthupe. Begeisterung = Scheibenwischer. Ausrasten = Spritzwasser. Eine ganz besondere Erfahrung war eine Open-Air-Veranstaltung in Worms: Publikum mit Kopfhörern, um Anwohner nicht zu stören. "Als ob alle ein Hörbuch hören würden."

Dann lieber Tiervideos gucken

Berufsbedingt zieht sich Tobias Mann ständig News rein, aber irgendwann wird’s auch ihm zu viel und er wechselt die Seiten. Alternativ bleibt er bei Tiervideos hängen: Niesende Pandababys, tanzende Hunde – und schon sind wieder zwei Stunden rum.

Politiker liefern die besten Pointen

Eigentlich müssten sie auf zweiter Steuerkarte arbeiten, mit dem was sie an Bühnenstoff liefern, sagt Tobias Mann. Was sich in der Politik abspielt, sei für ihn und seine Kolleg:innen manchmal im Kabarett kaum noch zu toppen.