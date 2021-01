per Mail teilen

Der Hit machte ihn 1982 berühmt: "Major Tom". Bis heute freut sich Peter Schilling natürlich über diesen Erfolg. Schließlich ist ihm das gelungen, wovon Musiker träumen: DEN Song zu schaffen.

Wochenlang in den Charts und Jahrzehntelang ein Ohrwurm - bis heute. Den Plan, einen Hit zu schreiben, hatte er schon mit 15. Aber dass der Plan aufgehen würde, konnte er damals nicht ahnen. Schließlich hätte er auch eine Fußballerkarriere starten können. Damals hatte er ein Angebot vom VfB-Stuttgart. Schilling entschied sich für die Musik, machte als Jugendlicher aber doch auch noch eine Ausbildung zu Reisekaufmann.

"Vis Viva" zum 65.

Jetzt feiert Peter Schilling mit einem neuen Album seinen 65. Geburtstag: "Vis Viva" - was so viel bedeutet wie "lebendige Kraft", ein Begriff aus der Physik. Auf dem Album ist auch der Titel "Die Wüste lebt" - neu aufgelegt. Schilling selbst sagt, dass das Lied aus den 80ern von der Realität geradezu überrollt wurde. Die Klimadebatte, die Fridays for Future-Bewegung beweisen es. Als hätte es der Musiker geahnt, der sich seit seiner Kindheit sehr für Naturwissenschaften, Raumfahrt und das Weltall interessiert.

Das neue album von Peter Schilling "Vis Viva" ist am 15. Januar 2021 erschienen. Weitere Infos auf perterschilling.com. Peer Southern Productions GmbH / MajorTon Entertainment KG

Erfolg kam unvorbereitet

Peter Schilling schaut zufrieden auf seine Karriere zurück - auf alle Höhen und Tiefen. Mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag wurde er einer der erfolgreichsten Musiker der Neuen Deutschen Welle. "Über Nacht hatte sich mein Leben vollkommen verändert – aus dem Nichts heraus, und ich war vollkommen unvorbereitet", sagt Peter Schilling heute. Erfolg und Druck warfen ihn in den 90ern regelrecht aus der Bahn. Burnout.

Zurück ins Leben

In seinem Buch "Völlig losgelöst: Mein langer Weg zum Selbstwert – vom Burnout zurück ins Leben" schreibt er offen über seine Krise. Rückblickend sagt er: "Mein größter Erfolg ist, dass ich den Weg zurück in die Normalität gefunden habe." Peter Schilling hat seine Balance gefunden. Und neue Aufgaben – wie zum Beispiel die Kinderbuch- und Hörspielreihe "Major Tom". Da fungiert er als Ideengeber und Mitgestalter - er spricht in den Hörspielen den großen Major Tom.