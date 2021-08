Wenn jemand gar nicht das Klischee eines Sheriffs erfüllt, dann ist es Milan Peschel. Und trotzdem ist der Berliner Schauspieler die Idealbesetzung für die Hauptrolle im Film "Beckenrand Sheriff".

In seiner Rolle spielt er einen kauzigen, pedantischen Bademeister

Er ist Herr über ein marodes kommunales Freibad einer bayerischen Kleinstadt. Das ist die meiste Zeit allerdings fast leer. Zu alt, zu teuer, nicht mehr tragbar. Die Bürgermeisterin will es schließen. Das geht gar nicht, findet Bademeister Karl Kruse, ein kauziger Typ. Ein Pedant, der auch bei einem völlig leeren Becken Wert darauf legt, dass auf Bahn 6 nicht gekrault wird! Die Komödie erinnert an Louis de Funès-Filme und das findet Peschel selbst großartig. Er mag die Filme mit dem französischen Komiker aus den 60ern.

Peschel mag eigentlich keine Schwimmbäder

Der 53-Jährige Peschel kommt ins Schwärmen, wenn er über "Beckenrand Sheriff” redet, dabei mochte und mag er Schwimmbäder nicht - bis heute. Schwer vorstellbar, dass der Schauspieler mit dem markanten Gesicht inkognito ins Schwimmbad gehen kann. Das wäre ihm ohnehin zu laut und zu hektisch. Da legt er sich lieber in den Garten seines umgebauten Bauernhofes außerhalb von Berlin oder malt auf seinem Tablet. Stolz erzählt er, dass eine Galerie inzwischen seine Bilder verkauft. Peschel lebt mit seiner Frau in Berlin, die beiden Kinder sind inzwischen aus dem Haus, oder er ist unterwegs: Dreharbeiten für Kinofilme, Fernsehfilme und Regiearbeit am Theater. Seine Bandbreite ist riesig.

Er ist gut durch die Corona-Krise gekommen

Allein in diesem Herbst ist Peschel in mehreren Rollen zu sehen, u.a. auch im Kinderfilm “Die Schule der magischen Tiere”. Peschel sagt, er selbst kam gut durch die Corona-Krise und wirkt dabei gelassen und zufrieden. Er sagt aber auch: Vor allem für jüngere, weniger bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler sei die Situation viel schwieriger.

Angefangen hat alles hinter der Bühne

Peschel ist in Ost-Berlin aufgewachsen, hat in den 80er Jahren eine Tischlerausbildung am Deutschen Staatstheater gemacht und als Bühnentechniker gearbeitet, landete also erstmal hinter der Bühne. Dann absolvierte er die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" und ist heute einer der bekanntesten deutschen Schauspieler - mehrfach ausgezeichnet.