Für Kerstin Held ist ihr Alltag derzeit noch mit deutlich mehr Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen verbunden als für die meisten von uns: Denn für ihre Schützlinge wäre eine Infektion mit dem Coronavirus vermutlich tödlich. Kerstin Held ist Mutter von zwölf Pflegekindern - zehn davon schwerbehindert.

"Mama Held"

So wird Kerstin Held von ihren Kindern genannt - sie wiederum spricht von ihren "Heldenkindern", wenn sie über ihre Kinder spricht: Kinder wie der kleine Jonathan, der nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand animiert werden musste und mit einem schweren Hirnschaden weiterlebte. Die leibliche sehr junge Mutter fühlte sich überfordert. Oder Kinder wie Richard, der mit Alkohol im Blut in der Badewanne in einem Bordell zur Welt kam und dem der Arzt keinerlei Chancen einräumte.

Das Buch "Mama Held" von Kerstin Held ist bei der Verlagsgruppe Random House GmbH, München unter ISBN: 978-3-466-37260-7 erschienen und kostet 20 Euro. Random House

Recht auf eine Mutter

"Diese Kinder haben ein Recht auf eine Mutter", davon ist Kerstin Held zutiefst überzeugt. Sie selbst ist mit einer schwerbehinderten, pflegebedürftigen Schwester groß geworden und sagt: "Mich kostet es Mühe, aber keine Überwindung." Ein guter Tag ist für sie ein Tag, an dem ihre "Heldenkinder" zufrieden und schmerzfrei waren.

Kämpferin

Kerstin Held kämpft nicht nur täglich für ihre Kinder. Sie ist auch Vorsitzende im Bundesverband behinderter Pflegekinder und damit Asprechpartnerin und Stimme für rund 550 Familien in ganz Deutschland, die ein oder mehrere behinderte Kinder in ihre Familie als Pflegekinder aufgenommen haben.