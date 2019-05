SWR1-Weintour Sonne, Wind und Burgunder satt

SWR1-Weinmann Werner Eckert freute sich lange auf diesen Tag der SWR1-Weintour an die Ahr. 30 hochzufriedene SWR1 Hörer*innen und drei zufriedene Weingüter geben ihm am Ende recht. Drei Highlights an einem Tag.

Highlight Nr. 1: Bei Winzerfamilie Sermann in Altenahr traf man sich in der Weinhalle und ließ sich die Arbeit des Winzers erklären. Der moderne Weinbaubetrieb: Von der Lagerung in den wunderschönen Barrique-Fässern bis hin zur Etikettierungsmaschine.



Highlight Nr. 2: Genossenschaftlich genießen hieß es dann in der ältesten Winzergenossenschaft der Welt – in Mayschoss-Altenahr. Sektempfang und leckere Winzerküche inklusive. Mit einem Glas gutem Ahrwein in der Hand flanierten die Gäste durch das Weinbaumuseum und erfuhren vieles aus der Geschichte des Weinbaus an der Ahr. und ein Weinkeller, der seinesgleichen sucht.