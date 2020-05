per Mail teilen

SWR1 Weinmann Werner Eckert kommt mit der Weintour zu Ihnen nach Hause. Direkt auf Ihren Bildschirm, wo es Ihnen am besten passt: am Laptop, Smartphone, Desktop.

Bei unserer virtuellen Weinprobe treffen sich Werner Eckert und drei Winzer und probieren und besprechen ganz besondere Weine. Drei Regionen, drei außergewöhnliche Rieslinge, drei spannende Winzer. Alles online.

SWR1 Online Weintour im Live-Stream Sie können dabei sein, Fragen stellen und natürlich mit probieren. Schauen Sie rein in den Livestream. Wir übertragen am 17. Mai von 18 bis 20 Uhr die Online Weintour live im SWR1 Video-Livestream und bei Facebook.

Video-Live-Stream Verfolgen Sie die SWR1 Genuss ganz nah - Online Weintour am 17. Mai zwischen 18 und 20 Uhr im SWR1 Video-Livestream.

Mit dabei sind das Weingut Hain aus Piesport an der Mosel, das Weingut Forster aus Rümmelsheim an der Nahe und das Weingut Spies aus Dittelsheim in Rheinhessen. Im Vorfeld wurden zehn SWR1 Hörerinnen und Hörer ausgewählt, denen wir die unten genannten Weine direkt nach Hause geliefert haben. (Eine Bewerbung ist nicht mehr möglich)

Eckerts Weine für die Weintour Weingut Hain/Piesport (Mosel)

2018 Piesporter Riesling trocken

2018 Goldtröpfchen Riesling Spätlese Felsterrassen Weingut Forster/Rümmelsheim (Nahe)

2018 Riesling vom Kies trocken

2018 Frühburgunder vom Quarzit Weingut Spies/Dittelsheim (Rheinhessen)

2018 Dittelsheimer Riesling trocken

2019 wurzel&wind Sauvignon blanc / Silvaner trocken

Dabei sein und und Fragen stellen

Verfolgen Sie unsere SWR1 Online-Weintour live hier im Web und auf Facebook bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Sie haben während der Sendung Fragen an unseren SWR1 Weinmann Werner Eckert oder an die teilnehmenden Winzer?

Schreiben Sie uns Ihre Frage über das Formular unten. Bitte nur während der Sendung.