Gehört Stones-Gitarrist Keith Richards zu der Fraktion "Jäger und Sammler"? Und wenn ja, wie viele Gitarren haben sich bei ihm über die Jahrzehnte angesammelt? Sie konnten bei uns abstimmen!

So haben Sie abgestimmt!

59% von Ihnen haben richtig getippt. Es stimmt tatsächlich: Keith Richards besitzt nach eigenen Angaben 3.000 Gitarren. Angeblich lagern sie mit dem Rest des Band-Equipments in einer Lagerhalle an der amerikanischen Ostküste. Davon haben es 15 Gitarren in die engere Auswahl geschafft.