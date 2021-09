per Mail teilen

"Freedom day" für alle oder Zwei-Klassen-Gesellschaft - Wie umgehen mit den Ungeimpften?



"Bis zum Ende des Sommers bekommt jeder ein Impfangebot." Das war vor Monaten schon das Versprechen der Politik, und heute ist Ende des kalendarischen Sommers.

Das Impfangebot ist da, die Impfquote bleibt hinter den Erwartungen zurück. "Eigentlich müsste es Tarife für Geimpfte und Ungeimpfte geben." Das ist der Vorschlag des Chefs der "R&V"-Versicherung. Zur Begründung sagt Versicherungsmann Norbert Rollinger unter anderem in einem Interview: "Das sind schließlich Kosten der Gemeinschaft: Wenn jemand wegen Corona auf der Intensivstation landet, ist das deutlich teurer als eine Impfung". Das ist eines von vielen Beispielen der Diskussion über das weitere Vorgehen.

Beispiel Fußballstadion: Mainz 05 will nur noch Geimpfte ins Stadion lassen - der 1. FC Kaiserslautern will Ungeimpfte in einem eigenen Block von anderen Fans trennen.