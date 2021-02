Die Straßenmeistereien und Kommunen in der Region sehen sich gut vorbereitet für Eis und Straßenglätte in den nächsten Tagen. Nach Angaben des Landesbetriebes Mobilität, LBM, wurde für die Mitarbeiter im Winterdienst eine zusätzliche Rufbereitschaft angeordnet.

In den sechs Straßenmeistereien in der Vorder- und Südpfalz stehen laut LBM für den Winterdienst etwa 10.000 Tonnen Streusalz zur Verfügung. Die Behörde rechnet wegen der aktuellen Wetterprognosen damit einen Teil davon in den kommenden Tagen auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen der Region zu verteilen. Auch die Stadt Neustadt organisiert nach eigenen Angaben zusätzliche Bereitschaftsdienste. In Ludwigshafen packen bei vereisten Fahrbahnen etwa 60 Mitarbeiter mit an. Die können laut Stadt innerhalb von dreieinhalb Stunden die wichtigsten Straßen, Brücken und Plätze freiräumen. Sollte es noch winterlicher werden, sei es möglich, zusätzlich Kollegen aus anderen Bereichen wie dem Grünflächenamt einzusetzen. mehr...