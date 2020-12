per Mail teilen

Maximal fünf Erwachsene aus zwei Haushalten und kein Feuerwerk. Silvester sieht dieses Jahr definitiv anders aus als sonst. Was halten die Menschen davon?

Was genau ist erlaubt? Welche lustigen Ideen kann man aber trotzdem umsetzen? Und wie sieht der Jahreswechsel eigentlich in anderen Ländern aus? Das alles beantworten wir in unserem letzten Thema Heute für 2020.