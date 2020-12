Erst wollten alle einen Impfstoff haben, jetzt muss man Werbung dafür machen. In Deutschland startet eine große Werbekampagne, die den Menschen die Angst vor dem Impfstoff nehmen soll.

Zum Impfstart fördern die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut eine Werbekampagne für Corona-Impfungen. Damit solle die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, in der Bevölkerung erhöht werden.

Gleichzeitig wird in anderen Ländern, beispielsweise in Israel, schon in absoluter Rekordgeschwindigkeit geimpft. Was läuft dort anders? Und welche Ideen gibt es bei uns, mehr Menschen schneller impfen zu können? Antworten dazu gibt es in unserem SWR1 Thema heute.