Neue Höchststände bei Erkrankten, unverändert hohe Todeszahlen und Neuinfektionen, die nicht mehr nachverfolgt werden können: Die Corona-Lage ist ernst wie nie.

Obwohl in absehbarer Zeit mit den Impfungen begonnen werden könne, werden die Zahlen zumindest noch ein bis zwei Wochen weiter steigen, sagen die Fachleute.

Speyer ist mit einer Inzidenz von über 500 der Hotspot in Rheinland-Pfalz. Ebenfalls stark betroffen ist ein Altenheim in Dirmstein. Dort sind nahezu alle Einwohner erkrankt.

