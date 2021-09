Die Suche nach dem Endlager: Wohin mit dem Atommüll?

Der Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland ist beschlossen, doch das Dilemma bleibt: Wohin mit dem Atommüll? Keiner will ihn haben, aber irgendwo muss er sicher gelagert werden. Für die nächsten eine Million Jahre.

Mögliche Endlagerorte auch in Rheinland-Pfalz

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat, auf der Suche nach dem neuen Endlager Standort, einen ersten Zwischenbericht veröffentlicht. 90 Gebiete in Deutschland kämen laut geologischen Untersuchungen für ein geplantes Endlager in Frage. Auch ein Gebiet in Rheinland-Pfalz ist dabei.

Die Suche nach möglichen Endlager könnten die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersberg, Kaiserslautern, Mainz-Bingen und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Mainz und Neustadt an der Weinstraße in Zukunft betreffen. Bundesgesellschaft für Endlagerung

Der in Rheinland-Pfalz liegende Teil ist den Angaben zufolge 757 Quadratkilometer groß. Betroffen sind acht Kreise und kreisfreie Städte, die "vollständig, teilweise oder 'gerade nur so'" in dem Bericht mit Teilgebieten aufgeführt sind. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium wollte sich am Montag noch nicht konkret zu dem Gebiet im Land äußern.