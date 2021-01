In Rheinland-Pfalz sind Winterferien. Zehntausende Familien sind im Skiurlaub. In Zeiten des Klimawandels müssen wegen Mangels an natürlichem Schnee immer mehr Pisten künstlich beschneit werden.

Ökologisch ist das höchst fragwürdig. Gleichzeitig sichern die Skitouristen viele Arbeitsplätze in den Wintersportgemeinden.