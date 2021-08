per Mail teilen

Seit Wochen brennt der Wald nahe Barcelona, auf Sardinien sind tausende Hektar Land verbrannt.

In Griechenland und der Türkei wüten ebenfalls Feuer - Bewohner und Touristen dort mussten sich in Sicherheit bringen. Außerdem droht jetzt eine weitere Hitzewelle mit bis zu 44 Grad. Sieht so der Sommer der Zukunft aus?