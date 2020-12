SWR1 Leute: Best of 2020

Katja Heijnen präsentiert am 1. Weihnachtsfeiertag ihre Best of Leute 2020. Mit einem Rückblick auf Gäste, die uns in diesem Jahr besonders beeindruckt haben.

Mit Jan Hofer, der 35 Jahre Gesicht und Stimme der Tagesschau war. Mit einem der erfolgreichsten deutschen Kabarettisten, Urban Priol, der sich in der Corona-Situation plötzlich über Auftritte im Autokino freute. Mit einer starken Frau, die als eine der wenigen Frauen in Deutschland es geschafft hat, im Aufsichtsrat eines Unternehmens nach oben zu kommen: Manuela Rousseau. Und mit Niklas Frank, den wir als Gast zu 75 Jahren Kriegsende hatten. Er ist der Sohn des Massenmörders Hans Frank, einem der engsten Vertrauten Hitlers, und geht auf beeindruckende Weise mit diesem schwierigen Familienerbe um.

Sendung am Fr , 25.12.2020 10:00 Uhr, Leute, SWR1 Rheinland-Pfalz