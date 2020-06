Wir kleben ein Pflaster auf die Fernweh-Beule und nehmen Sie mit in die Provence - und zum Lavendel.

Mittlerweile hat es der Lavendel auch in viele heimische Gärten geschafft. Dabei ist die Pflanze viel mehr als ein wohlriechender Blickfang.

Lavendel und die Provence – das gehört zusammen

Im sonnigen Süden Frankreichs wird die Heil- und Parfümpflanze schon seit der Antike angebaut, wegen des Öls, das aus den Blüten des Lavendels gewonnen wird. Bis zum 19. Jahrhundert waren es die Bauern, die den wilden Lavendel anbauten. Schafe und Ziegen erleichterten ihnen die Arbeit, denn sie fraßen das Unkraut zwischen den Pflanzen. Der Lavendel selbst schmeckt ihnen nicht - gerade wegen seiner ätherischen Öle! Seit dem Beginn der Lavendelindustrie im 19. Jahrhundert und den ersten Parfumfabriken in der Stadt Grasse setzte man auf den anspruchsvollen echten Lavendel, der leider nur geringe Erträge lieferte, aber dafür beste Öle.

Superpflanze Lavandin - ein Zufallsprodukt

Wo echter Lavendel und Speiklavendel nebeneinander angebaut wurden, entstand durch Bienen eine spontane Kreuzung: Der Lavandin oder Provence Lavendel. Die Ausbeute beim Lavandin an ätherischem Öl ist dreimal höher als beim echten Lavendel. In der Provence beträgt Anteil von Lavandin mittlerweile rund 75 %. Doch die lila Felder dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um eine Monokultur handelt, mit dem Risiko großer Ernteausfälle, die es leider immer wieder gibt. Das meiste Lavendelöl kommt heute aus Nizza, Grasse und Carpentras.

Tausendsassa Lavendel – Öl und essbare Blüten

In Parfüms und Duftölen ist meistens das Öl des preisgünstigen Lavandins. Für medizinische Zwecke muss es aber das Öl der wertvollen Lavendula angustifolia sein. Nur sie hat den hohen Anteil an Linalylacetat, der für die beruhigende, krampflösende Wirkung des Lavendelöls verantwortlich ist. Ein paar Tropfen aufs Kopfkissen sollen den Schlaf fördern. Und nicht nur das: Wunden desinfizieren, Fußpilz behandeln, alles geht mit Lavendelöl! Getrocknete Lavendelblüten im Säckchen vertreiben die Motten im Schrank. Manchmal sind sie auch Bestandteil der Kräutermischung „Herbes de Provence“. Aber Lavendel im Essen? – da scheiden sich die Geister. Schauen Sie also vor dem Kauf nach, was sich außer Bohnenkraut, Rosmarin und Thymian sonst noch in der Kräutermischung befindet.