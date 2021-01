per Mail teilen

Es ist eines der bahnbrechendsten Rockalben aller Zeiten: "Electric Ladyland" von Jimi Hendrix und seiner Band The Jimi Hendrix Experience. Die facettenreichen Songs auf dem Album sind vor allem einer Eigenschaft Jimi Hendrix‘ zu verdanken: seinem Perfektionismus.

Mehr eine Party als eine Plattenproduktion

"Electric Ladyland" erscheint – als drittes und letztes Album – am 16. Oktober 1968. Die Aufnahmen finden (zu Beginn) mit Produzent Chas Chandler in den Record Plant Studios New York statt. Ganz reibungslos verläuft die Produktion allerdings nicht: Hendrix ist Perfektionist, teilweise werden Titel bis zu 50 mal neu eingespielt.

Dazu lädt er Gäste und Freunde ins Studio ein. Manchmal platzt das Studio aus allen Nähten. Bassist Noel Redding sagt sogar: "Das war mehr eine Party als eine Plattenproduktion." Warum das Album trotzdem ein riesiger Erfolg wird, das erfahren Sie im SWR1 Meilensteine Podcast. Diesmal mit Frank König, Katharina Heinius und dem Autor und Hendrix-Experten Wolfgang Friedrich.