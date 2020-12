Rockmusik auf Kölsch? Man könnte meinen, dass das nur begrenzt Erfolg hat. BAP beweisen das Gegenteil.

Der Probegrund: Bier

1976, die Anfangszeit von BAP. Wolfgang Niedecken probt in Köln mit wechselnder Besetzung. Alles Leute, die in den 60ern in Beat-Bands gespielt haben und deren Instrumente inzwischen im Keller verstauben. "Ne, das geht nicht", war die Ansage von Wolfgang Niedecken. Ab jetzt wird einmal wöchentlich geprobt. Der zweite Grund: Bei jeder Probe soll ein Kasten Bier leergetrunken werden. Dazu wurde gecovert: die Beatles, die Stones, Bob Dylan. Bis Niedecken im Liebeskummer-Rausch ein Lied auf seine Weise singt: auf Kölsch.

Ein Name für die Bassdrum

Der Dialekt funktioniert, ein Name für die Band fehlt noch. Als das erste Konzert inklusive Plakatwerbung ruft, muss eine Entscheidung getroffen werden. Niedecken wird damals liebevoll "Bapp" genannt – eine Bezeichnung, die er früher auch schon seinem Vater gegeben hat. Und gleichzeitig die Idee für einen kurzen, knackigen Bandnamen. Nur blöd, dass "BAPP" auf der Bassdrum nicht gut aussehen würde – das war zumindest der Gedanke der Band. Ein "P" wird kurzerhand gekickt – "BAP" wird gekauft. Bis 1981 tritt die Band unter "Wolfgang Niedeckens BAP" auf.

"Über je weniger Zahnräder es laufen muss und je weniger man umdenken muss, desto unmittelbarer kommt es. Es geht ja bei Musik immer um Gefühle." Wolfgang Niedecken

Stichwort: Authentizität

Nach ersten Auftritten folgt der erste Plattenvertrag und das erste Album. Relativ schnell wird klar: BAP haben Erfolgschancen. Sie stehen zu ihren Werten, machen den Mund auf und engagieren sich – vor allem politisch. Und das geht nicht nur Menschen in Köln etwas an. Als 1982 das vierte Album "Vun drinnen noh drusse" erscheint, landet es direkt in den Charts. 9 Wochen auf Platz 1, über eine Million verkaufte Platten. Mit dem Rockpalast Open-Air-Auftritt am 28. August 1982 gelingt BAP der endgültige Durchbruch. Und die Geschichten, die BAP erzählen, sind bis heute eines: absolut ehrlich und authentisch.