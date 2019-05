Die Probleme stapeln sich: der offene Brexit, die Erfolge EU-kritischer Parteien in vielen Mitgliedsstaaten, die Digitalisierung, der soziale Zusammenhalt und der sich zuspitzende Klimawandel als zentrale drängende Herausforderungen für die Politik. Was tun? Brauchen wir dringend eine "Fridays-for-Europe-Bewegung"?

Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Theresianum in Mainz haben das aktuelle Thema gemeinsam mit dem Redaktionsteam von SWR1 Rheinland-Pfalz aufgegriffen und die Diskussionsveranstaltung "Europa - mehr oder weniger?" entwickelt. Mit dabei sind die Europakandidaten der rheinland-pfälzischen Parteien.

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit dem OK-TV (Offener Kanal Mainz) auch als Livestream an.

Idee: Mit "Leute spezial" hat SWR1 Rheinland-Pfalz eine Reihe öffentlicher Veranstaltungen zu aktuellen Themen ins Leben gerufen. Diese entstehen in enger Zusammenarbeit zwischen Redakteuren von SWR1 Rheinland-Pfalz sowie Schülern und Lehrern der gymnasialen Oberstufe. Die Schüler sollen so Einblick in die journalistische Arbeit erhalten und vom Ergebnis einer öffentlichen Podiumsveranstaltung profitieren, zu der Eltern, Lehrer, Schüler, aber auch alle interessierten Bürger und Bürgerinnen eingeladen sind.