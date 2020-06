Mo Asumang war Deutschlands erste afrodeutsche Moderatorin im Fernsehen. Die Tochter einer Deutschen und eines Ghanaers kennt Alltagsrassismus von klein auf. Für ihren Kampf gegen rechts wurde die Sängerin, Schauspielerin und Filmregisseurin im November letzten Jahres mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

"Es ist normal, verprügelt zu werden, weil man schwarz ist"

Das hat Mo Asumang früher mal gedacht: Als junge Frau griff ein Neonazi sie in der Straßenbahn an und würgte sie - und keiner der anderen Fahrgäste griff ein. Vor einigen Jahren, erzählt die Regisseurin, wurde sie von Polizisten grundlos geschlagen, als sie ihnen am 1. Mai auf dem Weg in ein Café zufällig über den Weg lief. "Ich bin mir sicher. Was mir an diesem Tag zum Verhängnis wurde, war meine Hautfarbe."

Die Journalistin und Moderatorin Mo Asumang engagiert sich gegen Rassismus. dpa Bildfunk Picture Alliance

Nicht schweigen, sondern reden

... und sich der eigenen Angst stellen - das ist Mos Umgang mit Rassismus heute. Nachdem sie die Morddrohung der Neonaziband "White Arien Rebels" erst vor Angst gelähmt hatte, suchte sie die Auseinandersetzung mit der Rassenideologie in ihrem Film "Roots Germania". Für ihren preisgekrönten Dokumentarfilm "Die Arier" traf sie rechte Hassprediger, braune Esoteriker und sprach sogar mit Mitgliedern des Ku-Klux-Klans in den USA. Sie ist überzeugt: "Nazis raus" zu brüllen, reicht nicht im Kampf gegen Rassismus.

Das Buch "Mo und die Arier" von Mo Asumang ist im Fischer Verlag, Frankfurt am Main unter ISBN 978-3596034437 erschienen und kostet 14,99 Euro. S. FISCHER Verlag GmbH

Menschen können sich ändern

Davon ist Mo Asumang überzeugt: Ihre eigene Oma - ehemalige Schreibkraft bei der SS - wollte sich erst vor die Straßenbahn werfen, als sie erfuhr, dass ihre Tochter ein schwarzes Baby erwartet - später holte sie Mo aus der Pflegefamilie, in die man sie gesteckt hatte, und zog sie liebevoll groß.

Vita

Mo Asumang wurde 1963 in Kassel geboren. Sie studierte erst Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Bildende Künste in Kassel, später Gesang und hat seit 2004 eine eigene Produktionsfirma. Sie ist ehrenamtliche "Botschafterin gegen Rassismus" der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.