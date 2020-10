per Mail teilen

Vater der Mikrotherapie, erfolgreicher Medizinunternehmer und Visonär: Warum Dietrich Grönemeyer mehr ist als nur der große Bruder von Herbert.

Das Herzstück seiner Vision von einer "liebevollen Medizin" ist der Patient. Grönemeyer beklagt, dass Ärzte viel zu wenig Zeit für die Patienten haben. Im Spannungsfeld von High-Tech-Medizin und Naturheilkunde entwickelte er in den vergangenen Jahren bahnbrechende Operationsverfahren. Er will heilen, Schmerzen lindern und die Lebensqualität von Patienten erhöhen.

In der Leute Sendung erzählt Grönemeyer, wie es sein Leben verändert hat, dass sein Bruder mit nur 44 Jahren in seinen Armen an Krebs gestorben ist. Außerdem berichtet er, warum er Radiologie studiert hat, obwohl er Landarzt werden wollte und warum ihn seine Kollegen belächelt haben.

Zwei Mal ist Dietrich Grönemeyer selbst dem Tod von der Schippe gesprungen. Einmal stürzte er beim Wandern zehn Meter in die Tiefe. Vor zwanzig Jahren zwang ihn eine Leichtsinnigkeit dazu, drei Monate mit einer Herzmuskelentzündung im Bett zu liegen

Grönemeyer bereiste die Welt, um zu erfahren, wie Menschen in anderen Ländern medizinisch behandelt werden. Er erzählt, welche Erfahrungen ihn besonders bewegt haben. Außerdem erfahren wie, wie er an die Filmrechte des "Medicus" gekommen ist und warum er den Film dann doch nicht umgesetzt hat.