Judith Rakers gilt als Deutschlands schönstes Nachrichtengesicht. Daneben ist sie HSV-Fan, eine famose Handwerkerin, weiß, wie man einen Luftröhrenschnitt macht und schießt sich die Rosen auf dem Jahrmarkt mit großer Treffsicherheit selbst.

Professionell

Das wollte Judith Rakers schon immer sein. Egal, ob sie die Nachrichten in der "Tagesschau" spricht oder "3 nach 9" moderiert – sie bereitet sich akribisch vor und gibt ihr Bestes. Ihre zahlreichen Fans danken es ihr: Judith Rakers wurde sowohl zur beliebtesten Nachrichtensprecherin als auch zur beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Zupackend

Ist Judith Rakers auch privat. Sie ist eine passionierte Reiterin, baut in ihrem Garten Gemüse und Obst an, kümmert sich um ihre Hühner, Katzen und Pferde und mistet lieber Ställe aus, als über den roten Teppich zu gehen. "Ich stelle fest, dass es in meinem Leben eine direkte Korrelation zwischen der Menge an Schmutz und der Menge an Glücksgefühl gibt", schreibt sie auf Instagram.

Es sind drei 🐣🐣🐣. Und eins MUSS Calimero heißen - es hat noch die Eierschale am Popo kleben... 😂 #Dieflauschigendrei #Küken #Naturbrut #lovemychicks #dasglückderkleinendinge judith_rakers, Instagram , 26.7.2020, 14:39 Uhr

Vita

Aufgewachsen ist Judith Rakers bei ihrem Vater, der ihr viel Freiheit ließ und mit neun Jahren beibrachte, Auto zu fahren. Sie studierte Publizistik, Germanistik und Geschichte und arbeitete parallel für Zeitungen und Radiosender. 2005 holte sie Jan Hofer zur "Tagesschau".

Daneben moderiert sie nicht nur "3 nach 9", sondern zeigt z.B. in ihren "Inselreportagen" die schönsten Stellen Deutschlands und schafft durch ihre Sozialreportagen, etwa über Obdachlosigkeit und Armut, Aufmerksamkeit für die Schwachen in unserer Gesellschaft.