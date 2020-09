Um Neues zu kreieren, zieht sich der Mainzer Kabarettist Lars Reichow gerne zurück nach Gleisweiler in der Südpfalz. Genau dort wird es eine ganz besondere Premiere seines neuen Programms "ICH" geben. Exklusiv und Open Air und nur für Sie - natürlich unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften.

Exklusive Vorpremiere

Erleben Sie das neue Programms "ICH" von Lars Reichow exklusiv, bevor er damit auf Tour geht. Das Open Air findet im Garten des Zehnthofs in Gleisweiler statt. Zwischen beiden Programmteilen "lachwandert" Lars Reichow mit Ihnen durch die Gemeinde Gleisweiler auf einer rund vier Kilometer langen Wanderstrecke.

Karten bei SWR1 gewinnen

Die Karten für diese exklusive Vorpremiere können Sie nirgendwo kaufen, sondern nur bei SWR1 on air gewinnen - und das ab Montag. Dann haben Sie jeden Tag (bis zum Freitag, 2. Oktober) drei Mal am Tag die Chance auf jeweils zwei Tickets für diese Vorpremiere: immer in SWR1 "Guten Morgen Rheinland-Pfalz", SWR1 "Der Nachmittag" und SWR1 "Der Abend". Also einfach SWR1 einschalten.

Datum: Sonntag, 4. Oktober 2020 Beginn: 13:00 Uhr

13:00 Uhr: Treffen im Garten des Zehnthofs in Gleisweiler

13:30 Uhr: Erster Auftritt von Lars Reichow

14:15 Uhr: Wanderung durch Gleisweiler

15:30 Uhr: Zweiter Auftritt von Lars Reichow Ort: Zehnthof Gleisweiler

Badstraße 7

76835 Gleisweiler

Lageplan Informationen Mitwirkende: Lars Reichow

SWR1 Moderator Veit Berthold

So kommen Sie an die Tickets

Um Tickets für die Lachwanderung zu gewinnen, müssen Sie ein kleines Rätsel lösen. Lars Reichow nimmt Sie im Radio mit auf Reisen - immer an einen besonderen Ort auf dieser Welt, den er nie vergessen wird. Den müssen Sie dann herausfinden. Was er dort erlebt hat, erzählt er in der Rätsel-Auflösung. Mit der richtigen Lösung und etwas Glück gewinnen Sie Tickets für die SWR1 Lachwanderung am 4. Oktober 2020 in Gleisweiler.