Keine Weihnachtsmärkte, Weihnachtskonzerte und vermutlich auch keine Weihnachtsfeiern. Das wird der Dezember-Alltag für die meisten von uns in diesem Jahr. Mit SWR1 Rheinland-Pfalz fällt aber nicht alles aus.Jetzt bewerben!

Vom 7. bis zum 11. Dezember veranstaltet SWR1 Rheinland-Pfalz jeden Abend eine Weihnachtsfeier im Radio. Dabeu feiern wir jeden Abend mit einer andere Berufsgruppe. Schauen Sie am Besten gleich nach, wann Sie mit uns zusammen feiern können:

Ist Ihre Berufsgruppe dabei?

7.12.: Gesundheitswesen - Krankenpfleger, Ärzte, Therapeuten, Sanitäter, Pflegedienst-Mitarbeiter und so weiter.

8.12.: Fahrdienste - LKW-Fahrer, Zugführer und Schaffner, Taxi- und Busfahrer oder auch Mitarbeiter von Liefer- und Paketdiensten.

9.12.: Sicherheitspersonal - Polizisten, Angehörige der Bundeswehr, Wachdienst-Mitarbeiter, Mitarbeiter auf dem Ordnungsamt, Pförtner oder auch Schwimmmeister.

10.12. Gastgewerbe - Mitarbeiter aus Gastronomie- und Hotelerie, Tourismus.

11.12. Handwerker, Ladenbesitzer, Marktbeschicker

SWR1-Ping-Pong

Neben Ihren Musikwünschen spielen wir jeden Abend mit zwei Hörern eine Runde SWR1-Ping-Pong. Dabei ist es vor allem wichtig, dass Sie mehr als eine Antwort auf die von unserem Moderator gestellt Frage parat haben und auf keinen Fall zu lange mit der nächsten Antwort zögern.

Spielen Sie sich die richtigen Antworten gegenseitig zu. Dem Gewinner winkt ein SWR1-DAB+-Radio und für den zweiten Sieger halten wir einen exklusiven SWR1-Hits-und-Storys-Kalender bereit.

SWR1-Hitwichteln

Was wäre eine Weihnachtsfeier ohne das Wichteln? Deshalb haben wir für Sie schon ganz eifrig Pakete mit größeren und kleineres SWR1-Geschenken gepackt, von denen bald schon eines Ihnen gehören könnte.

Was genau in den Paketen ist, das klären wir mit Ihnen im Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz.

Keine Sorge: Kein Teilnehmer geht leer aus. Denn in jedem Paket ist mindestens ein ganz besonderer SWR1-Weihnachtshit aus einem der legendären SWR1-Weihnachtskonzerte verpackt. Das sind besondere Aufnahmen von Chris de Burgh, Johnny Logan, Fools Garden, die es so nur bei SWR1 gibt.

Paket aussuchen und bewerben

Schauen sie sich also unsere Wichtelpakete genau an und entscheiden Sie sich für eines davon. Füllen sie unser Formular aus und bewerben Sie sich für Ihr Wunschpaket. Wir losen jeden Abend einen Hörer aus einer der oben genannten Berufsgruppen aus, und dann kommt Ihr Wichtelpaket noch vor Heiligabend bei Ihnen zu Hause an.

Teilnahmebedingungen SWR1 Hitwichteln