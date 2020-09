per Mail teilen

Corona zum Trotz: Es ist wieder SWR1 Hitparade! Sie haben gewählt - und jetzt spielen wir Ihre Top 1.000. Alles, was sich rund um unser Jahres-Highlight tut, erfahren Sie hier im Hitparaden-Ticker.

Montag, 14. September

+++ Hinter den Kulissen: Außendreh für den Livestream +++

18:20 Uhr

Während der SWR1 Hitparade gibt es rund um die Uhr einen Livestream, der die Moderatoren bei der Arbeit zeigt. Auch Hörer-Moderator Horst Loosen ist während der Hitparade@Home live aus seinem Garten in Koblenz zu sehen. Dafür sorgt Kameramann Tom Lügger. Beim Außendreh müssen natürlich die Corona-Vorgaben beachtet werden. Die Maske ist also immer dabei.

Außendreh für den Livestream: Die SWR1 Hitparade@Home SWR

+++ Hitparade@Home kommt am Nachmittag aus Koblenz +++

17:50 Uhr

Die SWR1 Hitparade kommt am Nachmittag wieder ganz nah zu den Hörern. Am Nachmittag ist sie zu Gast bei Horst Loosen in Koblenz. Er führt aus seinem Garten zusammen mit den Moderatoren im Studio durch die Sendung.

Hitparade@home bei Horst Loosen in Koblenz SWR SWR1

+++ Die SWR1 Hitparade in der neuen SWR1 App +++

15:45 Uhr

Egal ob Sie die SWR1 Hitparade hören, die bereits gespielten Songs aus den Top 1.000 nachschlagen oder den Moderatoren im Studio im Video-Livestream über die Schulter schauen wollen - das geht alles mit der neuen SWR1 App. Auch Ihre Fotos und Videos zur SWR1 Hitparade können Sie darüber versenden.

+++ Jetzt geht's auch für Veit Berthold los +++

15:05 Uhr

Schichtwechsel bei den Moderatoren der SWR1 Hitparade: Frank Jenschar geht in den Feierabend - für Veit Berthold beginnt die SWR1 Hitparade 2020. Für sechs Stunden steht er hinter dem Mikrofon. Die Freude ist groß. "Ich hoffe, dass die SWR1 Hitparade in diesem Jahr so farbenfroh wird, wie mein T-Shirt", wünscht sich Veit Berthold. Los geht es für ihn mit Platz 980: "Berlin" von Barclay James Harvest.

Für Veit Berthold beginnt die SWR1 Hitparade 2020. SWR

+++ We are entering the Top 1.000! +++

13:05 Uhr

Das war's mit dem Bonusmaterial. Mit Billy Paul starten wir jetzt in die Top 1.000 der SWR1 Hitparade 2020. Es geht ans Eingemachte. Aus diesem Anlass, hier in Ton und Bild, Herr Paul, wie er das außereheliche Verhältnis zweier Liebender besingt.

+++ Hitparade@Home - die Top 1.000 aus dem Schrebergarten +++

11:45 Uhr

Das Gläserne Studio gibt's in diesem Jahr nicht - wegen Corona. Trotzdem sind wir im Land unterwegs und senden jeden Tag zwei Stunden live aus Gärten oder von Balkonen unserer Hörer. So, dass sich alle Abstands- und Hygieneregeln einhalten lassen. Die erste Station war heute der Schrebergarten von Bernhard Keller in Bad Kreuznach.

+++ Ihr seid bei uns! +++

10:30 Uhr

Wir können in diesem Jahr nicht zu Euch kommen. Das Gläserne Studio darf diesmal wegen Corona nicht ausrücken. Aber Ihr könnt zu uns kommen! Schickt uns Eure Bilder über die SWR1 App oder per Whatsapp. Einige Fotos sind schon angekommen - und im Studio aufgehängt:

+++ Herbert legt ordentlich vor +++

9:30 Uhr

Der prägende Künstler dieses Morgens war bisher ganz klar Herbert Grönemeyer. Bei 1.059 sind wir eingestiegen - seitdem lief der Bochumer bereits drei Mal: "Land unter" auf der 1.054, "Stück vom Himmel" auf Platz 1.047 und "Glück" auf Rang 1.036 haben den Grönemeyer-Fans einen guten Start in den Tag beschert.

dpa Bildfunk picture alliance/Guido Kirchner/dpa

+++ SWR1 Hitparade goes Videokonferenz +++

08:50 Uhr

Ihr wollt Freunden und Kollegen zeigen, warum Ihr in den nächsten Tagen wenig Schlaf bekommt und tiefe Augenringe habt? Dann zeigt auch in der täglichen Videokonferenz Flagge mit unserem Hintergrundbilder-Paket! Die Stars der SWR1 Hitparade wie Freddie Mercury, Tina Turner oder Paul McCartney als Karikatur von Daniel Stieglitz.

+++ Eine Stunde Hitparade - "Bonusmaterial" Jethro Tull +++

8:05 Uhr

Wir nähern uns den Top 1.000 - aber noch sind wir mitten im Bonusmaterial: Auf Platz 1.050 sind Jethro Tull mit "Thick As A Brick" gelandet. Und das bedeutet, wie SWR1-Musikchef Bernd Rosinus im Hitparade-Talk verrät, so viel wie "Dumm wie Bohnenstroh". Frei übersetzt. Aber hören Sie selbst.

+++ Es ist Hitparade!!! +++

7:05 Uhr

Steffi Stronczyk und Michael Lueg haben den Startschuss für die Hitparade 2020 gegeben. Bis Freitagabend laufen auf SWR1 Ihre Top 1.000 - rund um die Uhr. Das Besondere in diesem Jahr: Es gibt sogar noch einige Songs obendrauf. Und zwar 59. Gestartet ist die Hitparade mit Platz 1.059: "No Milk Today" von Herman's Hermits. Ein würdiger Opener.

+++ Der Countdown läuft +++

6:30 Uhr

In einer halben Stunde beginnt sie, die SWR1 Hitparade 2020. Wenn auch diesmal wegen Corona nicht aus dem Gläsernen Studio, so bleibt doch vieles beim Alten: Wir spielen EURE Hits. Die Top 1.000 - und diesmal sogar noch einige Songs mehr. Wenn Ihr wissen wollt, er Euch in den nächsten Tagen wann begleitet, wir haben den Überblick: