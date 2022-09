Hier hält der SWR1 Hitcat-Bus

Bevor wir die Hitparade 2022 im Gläsernen Studio in Bad Dürkheim starten, packen wir unser Studio einfach in den SWR1 Hitcat-Bus und kommen bei Ihnen in Rheinland-Pfalz vorbei.

Die Orte vom 13. bis 22. September 2022 Wir senden täglich von 13 bis 16 Uhr aus dem Hitcat-Bus. An allen Terminen sind unsere Moderatorinnen und Moderatoren vor Ort. Wann? Wo? Moderation? Dienstag, 13.9. Bitburg, Am Spittel Dörte Tebben und Veit Berthold Mittwoch, 14.9. Idar-Oberstein, Schleiferplatz Birgit Steinbusch und Torsten Buschmann Donnerstag, 15.9. Landstuhl, Alter Markt Birgit Steinbusch und Torsten Buschmann Freitag, 16.9. Ludwigshafen, Platz der deutschen Einheit an der Rheingalerie Dörte Tebben und Veit Berthold Samstag, 17.9. - Sonntag, 18.09., bis 17 Uhr Neustadt an der Weinstraße, Marktplatz Dörte Tebben und Michael Lueg Montag, 19.9. Nieder-Olm, Marktplatz Birgit Steinbusch und Torsten Buschmann Dienstag, 20.9. Neuwied, Luisenplatz Steffi Stronczyk und Hanns Lohmann Mittwoch, 21.9. Hachenburg, Alter Markt Steffi Stronczyk und Hanns Lohmann Donnerstag, 22.9. Bad Neuenahr-Ahrweiler, Marktplatz Steffi Stronczyk und Hanns Lohmann