Wie reifen Tomaten auch bei Kälte?

Es wird herbstlicher und damit auch kühler. Wer jetzt noch grüne Tomaten am Strauch hängen hat, sollte sie abnehmen und nachreifen lassen. SWR1-Gartenexperte Hans Willi Konrad gibt Tipps.

Noch unreife Tomaten hängt unser Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach bei kühleren Temperaturen ab und lässt sie nachreifen. Dazu eignen sich Körbe oder flache Schüsseln, "in die ich Zeitungspapier und darauf dann die Tomaten lege", sagt Konrad. Größere Tomaten könnten einzeln hinein gelegt werden, bei Rispentomaten lohnt es sich die halbe Rispe abzuschneiden.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach. SWR H.W. Konrad

Ganz wichtig: Lagern Sie die Tomaten bei Zimmertemperatur. Nur dann könnten sie nach und nach reifen und rot werden. "Die brauchen kein Tageslicht, aber die Wärme." Insgesamt könne man zwischen einer Woche und zehn Tagen rechnen, bis sie reif seien. Der Gartenexperte warnt aber, dass die nachgereiften Tomaten nicht mehr so intensiv fruchtig schmeckten, wie diejenigen, die an der Staude gereift seien.

Pflanze in die Wohnung holen?

Wer die Möglichkeit hat, die Tomatenpflanze im Topf ins Haus zu holen, umgeht den Nachreifungsprozess. So reifen die Tomaten weiter an der Staude und man kann sie nach und nach pflücken. Aber Achtung: In der warmen Wohnung könnten Blattläuse, Fliegen oder andere Insekten, die es sich an der Pflanze gemütlich gemacht haben, wieder aktiver werden.

Tomatensamen aufheben?

Möchte man im kommenden Jahr eine Tomatensorte erneut ziehen, könne man im Prinzip die Kerne aufheben und aussähen. Aber: "Es muss sich bei dieser Tomate um eine samenechte Tomate handelt", sagt Hans Willi Konrad. Vermeiden Sie das aussähen von Hybrid- oder F1-Sorten. "Das sind speziell gezüchtete Tomaten mit vielen verschiedenen Genen und man kann nicht planen, welche Sorte es ist. Da können Sie am Ende alles haben: von Hellrot über gestreift bis viereckig".