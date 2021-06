Das erste eigene Beet mit schnell wachsendem Grün. Davon träumen die kleine Hobbygärtnerin und der kleine Hobbygärtner. Wir haben unseren SWR1 Gartenexperten Hans-Willi Konrad gefragt, was in einem kindgerechten Garten sonst noch gepflanzt werden kann.

Zügig muss es gehen

Da die Kleinen oft wenig Geduld mit den langen Reifeprozessen im Garten haben und nach dem Pflanzen oder Sähen schnell Erfolge sichtbar sein sollen, ist der erste Tipp unseres SWR1 Gartenexperten Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach das Radieschen. Bei der Auswahl sollten Sie aber auf besonders schnell wachsende Sorten setzen: "In vier bis sechs Wochen sind die reif. Das heißt, man kann schon nach Tagen sehen, dass da was kommt." Da es beim kindgerechten Pflanzen und Ernten ja nicht um den Ertrag geht, hält es unser Gartenexperte auch nicht für schlimm, wenn die Radieschen auch mal etwas früher vorher im Kindermund verschwinden. "Dann wartet man mal nicht, dass die Radieschen die optimale Größe haben, sondern sie können die auch mal rausholen, wenn die erst halb so dick sind."

Schnittlauch ist ebenfalls kindgerecht, so der Experte. Denn sowohl die Halme, als auch die schönen Blüten sind essbar: "Was meinen Sie, was den Spaß haben, wenn sie die Blüten abmachen können?"

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Trinkbares

Ebenfalls empfehlenswert, so Hans-Willi Konrad, sind mit der Pfefferminze und der Zitronenmelisse Kräuter, aus denen selbstgemachte Getränke hergestellt werden können. "Da gibt es verschiedenste Geschmackrichtungen. Und wenn die Kinder ihre Pfefferminzblätter dann in ein ganz normales Glas Leitungswasser geben können und das trinken, dann ist das für viele der Sechser im Lotto."

Auf diese Pflanzen sollten Sie verzichten

Neben den Tipps für kindgerechte Pflanzen nennt der Gartenexperte aber auch Arten, auf die Sie besser verzichten sollten. Dazu gehören unter anderem der Eisen- oder der Fingerhut und der Goldregen, da diese Arten giftig sind.

Die roten Beeren der Eibe (Taxus baccata) sind ebenfalls ungenießbar. Imago imago images/Ardea

"Natürlich fallen mir die roten Beeren von der Eibe oder dem Taxus ein. Dies sind ebenfalls hochgiftig und mit Vorsicht zu genießen." Hans-Willi Konrad rät aber dazu, die Kinder früh auch an diese Pflanzen zu gewöhnen und bereits im Kindergartenalter den Kleinen die davon ausgehenden Gefahren einfach aufzuzeigen: "Da muss man halt ein Auge drauf haben. Wenn ich den Kindern sage: Die machen Bauchweh, Finger weg! Dann gehen die da auch nicht ran. Denn Bauchweh kennen die Kinder und wollen es nicht."