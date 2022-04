SWR1 Gartentipp

Wer auf dem Balkon und im Garten alle Ecken bepflanzen will, stößt zwangsläufig auch auf schattige Plätzchen. Soll es dort grün werden, sind Schattengewächse gefragt.

Das kleine Schattenpflanzen-Einmalsins

"Schatten, das ist ja kein Kerker, das ist kein Verlies wo kein Tageslicht hinkommt und da gibt es einiges an Pflanzen, mit denen man arbeiten kann," eröffnet SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) das Gespräch.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

"Der mittlerweile geschmähte Buchsbaum ist so eine Pflanze," erklärt der Gartenexperte weiter, "der mag Sonne, kommt aber auch mit Schatten klar." Ansonsten fühlen sich auch Stiefmütterchen, das Fleißige Lieschen, Azaleen, Rhodendren, die Christrose, die Funkie oder die Bergenie im Halb- oder Vollschatten ziemlich wohl. Der Tipp für alle Blütenliebhaber: "Denken wir auch an die Engelstrompete - eine große stattliche Pflanze mit großen wunderbaren Blüten. Auch die kann in der Sonne, kann aber auch gut im Schatten."

Goldene Regel

Wichtig bei der Wahl der Pflanze ist nicht, welche Pflanze ich gerne hätte, sondern was der geplante Standort vorgibt, erläutert der SWR1 Gartenexperte: "Ich muss die Pflanze nach meinem Standort auswählen und nicht nach dem 'Ah ich hätte das aber gerne.'"

Als "nahezu unzerstörbar" bezeichnet Hans-Willi Konrad seine Lieblings Schattenpflanze, die Bergnie. Hier eine Altai-Herzblatt-Bergenie (Bergenia cordifolia). picture-alliance / Reportdienste Jonas Walzberg

Was ist Halbschatten?

Auf vielen Pflanzetiketten findet sich der Begriff Halbschatten den Hans-Willi Konrad so übersetzt: "Wir machen das ganz "un-akademisch": Entweder es gibt morgens Sonne oder es gibt mittags Sonne." Der Gartenexperte erklärt weiter, der Pflanzenkenner unterscheide weiter nach Schlag- oder Lichtschatten. "Aber, man kann aus allem eine Wissenschaft machen." Per Definition, so der Experte, handelt es sich beim Halbschatten um eine Schattenfront, die im Laufe des Tages zum Beispiel durch Hecken, Bäume oder Mauern entsteht und wandert.

Sonnen-Pflanzen in den Schatten?

Es gibt auch Pflanzen, die sich eigentlich in der Sonne wohlfühlen, bei der der Gärtner aber auch einen schattigen Platz wählen kann. "Es gibt Pflanzen, da kann man den Schattenplatz riskieren, zum Beispiel das Stiefmütterchen. Die kommen auch im Halbschatten klar," erklärt Konrad. Schief gehen in der Regel aber Experimente mit Pflanzen, die explizit Sonne brauchen: "Wer also auf die Idee kommt seinen Rosmarin oder Lavendel in de Schatten zu pflanzen, der wird da nicht lange Spaß daran haben," so der SWR1 Gartenexperte.

Konrads Schattenliebling

Hans-Willi Konrad hat selbst einen absoluten Liebling, wenn es um Schattenpflanzen geht: Die Bergenie. "Das ist wirklich eine nahezu unzerstörbare Staude, wenn man sie halbwegs ordentlich behandelt."