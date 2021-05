per Mail teilen

Über das lange Wochenende wäre ausreichend Zeit, sich um die Blumenkästen auf dem Balkon zu kümmern. Wer die ewigen Geranien nicht mehr sehen kann, für den hat SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad eine blühende Alternative.

Geranien erfreuen sich als Balkonpfalnzen nach wie vor großer Beliebtheit. Für unseren Gartenexperten vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) gibt es aber wunderbare Alternativen. "Es gibt da zum Beispiel die Mittagsblumen," erläutert Konrad. "Die sind zwar nicht so bekannt, sind aber sehr strapazierfähig, was Trockenheit angeht."

Überhaupt hält es der Experte für sinnvoll, wenn es um Alternativen zur Geranie geht, die längeren Trockenperioden der vergangenen Jahre zu berücksichtigen. "Denken Sie zum Beispiel einmal über Sukulenten nach. Die können Wasser speichern," erklärt er. Eine weitere Alternative wären auch die aus Südafrika stammenden Kapkörbchen, vor allem wegen ihrer neuen Farben und alternativen Blütenformen.

Das Kapkörbchen (Osteospermum) hat langstielige und sehr dekorative Blüten. Die Farbpalette reicht von Violett über Zartrosa bis Gelb. Ein sonniger Standort ist ideal für das Kapkörbchen. Die Pflanze kann leichte Trockenheit besser verkraften als zu viel Wasser. picture-alliance / Reportdienste Norbert Schmidt

Persönlich bevorzugt der SWR1 Gartenexperte übrigens Obst und Gemüse in den Blumenkästen, auch auf dem heimischen Balkon.

Erde

Bei der Wahl der passenden Erde hat Hans-Willi Konrad auch einen speziellen Tipp: "Ganz wichtig ist es, nicht die verbrauchte Erde aus dem Vorjahr wieder zu verwenden und sie nur mit etwas Dünger aufzupeppeln." Der Experte empfiehlt gute Blumenerde aus dem Fachhandel und verweist auf Markenprodukte: "Die riecht wie meine Erde im Garten, die ist strukturstabil, und Sie bekommen diese Erde nicht für sechs bis sieben Cent den Liter. Für gute Erde müssen Sie mit 20 Cent pro Liter rechnen."

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Ein weiterer Vorteil der Markenerde: Das Düngen direkt nach dem Pflanzen entfällt. Unserem Experten zufolge ist Markenerde für sechs bis sieben Wochen mit ausreichend Dünger versorgt. Es empfiehlt sich aber, so Konrad weiter, nach vier Wochen zu düngen. "Ich als alter Faulenzer hole mir einen organischen Langzeitdünger und arbeite den in die Erde ein. Da komme ich mit ein bis zwei weiteren Düngemaßnahmen durch die Saison und das ist dann schon die halbe Miete."