Die Närrische Zeit in den Hochburgen hat ihr ganz eigenes Vokabular. Was sich hinter den verschiedenen Begriffen alles verbirgt, erfahrt ihr in unserem Fastnachts-ABC.

Fastnacht von A bis Z

SWR1 Fastnachts-ABC Alaaf

Der Jubelruf der Karnevalisten – eigentlich in Köln, aber auch in Windhagen bei den "Wenter Klaavbrödern" oder das "Fastelovendsjeföhl" in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Ruf selbst stammt wohl aus dem Kölschen.

"All af" was so viel heißt wie "über alles" oder "alles andere weg". Im dreifachen Ruf "Kölle alaaf" bedeutet das also so viel wie "Köln über alles" oder "Alles lobe Köln". Übrigens ist der Ruf ziemlich alt. Ein in Köln geborener Geheimrat Metternich zur Gracht soll den Ausdruck im 17. Jahrhundert in einer Bittschrift an seinen Kurfürsten gebraucht haben. Das zeigen Inschriften auf Krügen aus dieser Zeit.

Sie gehört zu den wichtigsten Bestandteilen der Saalfastnacht: die Büttenrede. Als Bütt bezeichnen die Mainzer das Rednerpult auf der närrischen Bühne. Sie erinnert an ein nach hinten halboffenes Weinfass oder an eine Waschbütte, da auch in der Fassenacht schmutzige Wäsche in Form der Büttenrede gewaschen wird.

Die Rede an sich soll vor allem unterhalten, und das häufig in gereimter Form. Meistens geht es – und dafür ist die Meenzer Fassenacht bekannt – um politische Themen. Entscheidend ist dabei, dass zwar Missstände und auch Personen auf die Schippe genommen werden, allerdings so, dass die Betroffenen auch selbst noch lachen oder zumindest schmunzeln können.

Die Büttenredner Martin Heininger (links) und Christian Schier (rechts) sprechen bei der Generalprobe zu "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" im Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Dabei stehen sie in der "Bütt". picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Christoph Schmidt

Natürlich nicht zu verwechseln mit "Influentia". Mit Confluentia ist die Koblenzer Prinzessin gemeint. Denn der Name Koblenz geht zurück aufs Lateinische "Confluentes" also "da, wo Mosel und Rhein zusammenfließen". Zuerst war die Dame Confluentia Ende des 19. Jahrhunderts eine Figur auf einem Motivwagen, erfunden von einem Koblenzer Karnevalsverein.

Seit 1971 gehört sie zu den Tollitäten und regiert mit dem Karnevalsprinzen das närrische Volk. In diesem Jahr sind das Confluentia Kim und Prinz Lars vom Musselweißer Hamm . Vorsicht, hier heißt es Tollitäten und nicht Prinzenpaar!

Das Dreigestirn gehört zum Rheinischen Karneval dazu wie Weck, Worscht und Woi zur Meenzer Fassenacht. Dreigestirn ist aber nichts Kulinarisches, sondern es sind die drei Figuren, die während der Fünften Jahreszeit die närrische Herrschaft übernehmen.

Das Dreigestirn besteht aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Der Prinz ist der Hauptdarsteller und repräsentiert die närrische Macht. Der Bauer steht für das Volk und bringt eine bodenständige Perspektive in das Geschehen. Und die Jungfrau ist eine männliche Figur, die in Frauenkleidung auftritt und oft für Humor und Unterhaltung sorgt.

Klingt erst mal nicht so lecker – ist er aber doch. Am liebsten in der warmen Variante. Hier kommt das Rezept. Man nehme:

1 Flasche Moselriesling

100 g Zucker

2 Eier

1 Messerspitze gemahlene Nelken

1 Messerspitze Anis und

einen halben Teelöffel Zimtpulver.

Im geschlossenen Topf sieben Minuten bei 75 Grad Celsius erwärmen, ab und zu umrühren und warm servieren! Der Eierwein schmeckt auch in kalter Form – nicht nur, aber auch bei jedem Karnevalsumzug.

Auch bei den Fastnachtssitzungen gibt es Unterschiede. Bei der Fremdensitzung – im Gegensatz zur Prunksitzung – treten auch Akteure von fremden Vereinen auf. Quasi ein Schüler- – Verzeihung – Narrenaustausch über Vereinsgrenzen hinweg. So sorgt man für Abwechslung auf der Bühne im oft fünfstündigen Programm.

Als Gutzje wird in Mainz eine Süßigkeit bezeichnet, gerne auch Bombo genannt. Die Gutzjer werden vor allem am Rosenmontag von den Fastnachtswagen geworfen und sorgen dafür, dass Horden von Kindern meist krabbelnd auf dem Boden unterwegs sind, um möglichst viele aufzusammeln. Früher war das Haltbarkeitsdatum dieser Wurfgeschosse auch gerne schon mal einige Jahre überschritten, heute können sich die Fastnachtsvereine das nicht mehr erlauben.

Weniger Vergnügen haben die Mitarbeitenden der Straßenreinigung mit den Gutzjern. Lassen sich die dann meist platt getrampelten, klebrigen Süßigkeiten doch nicht gerade einfach vom Zugweg kratzen. Deshalb will man in Mainz jetzt ökologischer werden und auch Erdnüsse und Rosinen werfen. Ob das bei den Kindern aber so gut ankommt, wie "e schee Gutzje", bleibt abzuwarten.

Die Humba oder genauer gesagt Humba Täterä ist vermutlich der bekannteste Mainzer Fastnachtsschlager. Vorgetragen vom singenden Dachdeckermeisters Ernst Neger, schrieb das Lied 1964 Geschichte. Bei der Premiere in der Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" war das Publikum so begeistert, dass es ständig Zugaben forderte und das Lied eine Stunde lang mitsang. Die nachfolgenden Sendungen verschoben sich dann.

Die Fans von Mainz 05 brachten das Lied dann aber auch in die Fußballstadien. Es gehört seitdem zu einem Ritual, dass nach Siegen der 05-er zusammen mit den Fans gesungen und gefeiert wird, Stichwort Hinsetzen, hinsetzen… In der Mainzer Fastnacht wird die Humba heutzutage übrigens vom Enkel von Ernst Neger, Thomas, und seiner den Band, den Humbas gesungen.

Die offizielle Amtseinführung von Prinz und Prinzessin (in Koblenz Confluentia) vor tobender und begeisterter Narrenschar. Die Tollitäten sind zwar schon bekannt: immerhin haben sie am 11.11. um 11:11 Uhr die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Meist erhalten sie aber erst im Januar die närrischen Insignien – zum Beispiel der Prinz ein Cape und ein Zepter – und sind damit quasi offiziell ernannt.

"Alles geck am Deutschen Eck", so hieß mal das Karnevals-Motto in Koblenz. Die Gecken (oder meist Jecken) sind die Närrinnen und Narren, die im Karneval mitmachen. Jeder, der Karneval feiert, ist ein Jeck. Tritt er oder sie aktiv auf, ist er/sie eine Karnevalistin.

"Du Jeck" ist meist liebevoll gemeint, das kölsche Sprichwort "Jede Jeck is anders" sagt "Jeder Narr, jeder Mensch, ist anders."

Der Kreppel, den man außerhalb von Mainz auch als Krapfen oder Berliner kennt, gehört in Mainz neben Weck, Worscht un Woi, zu DEN Grundnahrungsmitteln an Fastnacht. Normalerweise wird er aus süßem Hefeteig in Fett oder Schmalz ausgebacken.

Kreppel gibt es ungefüllt und gefüllt, früher traditionell mit Marmelade oder Pflaumenmus. Heutzutage gibt es aber auch exotischere Füllungen, zum Beispiel Eierlikör, Weincreme oder Rumfrüchte. Und natürlich machen die Meenzer Bäcker auch beim aktuellen Hype mit. Deshalb gibt es jetzt auch den Dubai-Kreppel mit Pistazienfüllung.

Bei größeren Bestellungen konnte man zumindest früher auch gerne den sogenannten Schwiegermutter-Kreppel als besondere Überraschung beim Bäcker mitbestellen. Der war dann nämlich mit Senf gefüllt.

Allein beim Aussprechen läuft es einem warm den Rücken hinunter. Das sagt wieder mal im rheinländischen Sprachraum der Mann zu seiner Frau oder Partnerin – "Du bes mein Liebes, Liebelein, Schätzchen, Liebchen ... Leevje. Ich han dich jän, so sät dr Kölsche".

Sie gilt als die Mutter aller Fernseh-Fastnachtssitzungen: "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". 1955 feierte sie Premiere im Ersten Deutschen Fernsehen, damals noch unter dem Titel: "Mainz, wie es singt und lacht" und wurde vom Südwestfunk übertragen. Live aus dem Kurfürstlichen Schloss waren damals Größen wie die Gonsbachlerchen, Ernst Neger, der Till, Frau Babbisch und Frau Struwwelisch und die Mainzer Hofsänger dabei.

1965 zeigte das ZDF dann quasi als Konkurrenzveranstaltung, die Sendung "Mainz bleibt Mainz". 1973 einigten sich SWR und ZDF dann darauf, die Sendung jährlich jeweils im Wechsel auszustrahlen. Damals erhielt sie dann auch den Titel "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Die Sitzung feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum.

SWR1 Fastnachts-ABC Möhnen

Das sind die närrischen Weiber. So nennen sich die Frauen in ihren Vereinsnamen oft selbst, wie etwa die "Lustigen Weiber Weitersburg ". Möhne kommt von Muhme. Im westmitteldeutschen Sprachraum ein Synonym für eine weibliche Verwandte oder auch eine ältere, verheiratete, mitunter auch verwitwete Frau.

Heute sind die Möhnen fröhlich feiernde und bunt kostümierte Frauen, die das ganze Jahr über vielfältig aktiv sind. Ihr Feiertag ist der im Rheinland sogenannte "Schwerdonnerstag", also die Weiberfastnacht.

In Mainz gilt der Narrhallamarsch als eine Art Nationalhymne. Die Narrhalla ist der Versammlungsort der Narren. Der Marsch geht zurück auf die Oper "Le Brasseur de Preston", also der Bierbrauer von Preston des französischen Komponisten Adolphe Adam aus dem Jahr 1838. In Mainz lebte damals der österreichische Regimentskapellmeister Carl Zulehner. Ihm gefielen einige Passagen aus der Oper so gut, dass er sie unter dem Namen "Jocus-Marsch" zusammenfasste, der dann später "Narrhallamarsch" genannt wurde.

Polizeiorchester Rheinland-Pfalz - Narhallamarsch 2009

Inzwischen wird er traditionell bei Sitzungen, Bällen, Umzügen und Paraden gespielt. Rockmusiker Frank Zappa spielte sogar bei einem Konzert in der Frankfurter Oper einige Takte des Liedes. Und bei Fußball-Bundesligist Mainz 05 wird seit Jahren jedes Heimspiel-Tor mit dem Tusch aus dem Narrhallamarsch gefeiert.

...ist der Kowelenzer Fastnachtsruf. In Mainz ruft man "Helau", in Köln "Alaaf". Da wollten die Koblenzer als Karnevalshochburg dazwischen etwas Eigenes. Das hat der Kowelenzer Stadtführer und Ur-Koblenzer Manfred Gniffke mal erklärt. Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval sagt, "Olau" ist eine alte und waschechte Koblenzer Vokabel und heißt so viel wie "Uiuiuiu" oder "Du meine Güte". Die Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft e.V. hat "Olau" mal als Abkürzung definiert: Ohne Lachen alles umonst.

Der Philister gehört zu der ebenfalls gern genannten Gattung der Mucker und damit sind Fastnachtsmuffel, Spaßbremsen, Miesepeter, Stimmungskiller und Nörgler gemeint. Sie gelten als Fastnachtsverweigerer und wollen mit dem närrischen Treiben nichts zu tun haben.

Die Garden und Fastnachtsvereine wollen die Narren vor diesen "Muckern und Philistern" schützen. Das ist auch Teil des Artikels 7 des närrischen Grundgesetzes: Die Fastnachtsvereine, ob Garden oder Korporationen müssen unsere Fastnacht gegen Mucker und Philister schützen und dafür sorgen, dass die Narren und Närrinnen dem Volk auf's Maul schauen und des Volkes Meinung kundtun.

Das närrische Grundgesetz Präambel

Unsere goldige Mainzer Fastnacht soll für alle nachfolgenden Generationen und für alle vorausgegangenen Generationen als das schönste, größte und auch älteste Volksfest erhalten bleiben. Wer an Fastnacht Feste feiert, der darf auch feste arbeiten.



Artikel 1

Die Würde eines jeden Narren und jeder Närrin ist unantastbar. Jede*r Mainzer Bürger*in ist zur Erhaltung der Narrenfreiheit aufgerufen. Alle, auch unsere Beamten, die Behörden und natürlich auch die Stadtverwaltung haben das närrische Treiben zu erdulden. Denn die Fastnachter*innen lassen sich für ihre Narrheiten nicht bezahlen.



Artikel 2

Alle Narren und Närrinen sind gleich, ob Gardist*in oder Feldmarschall*in, ob Präsident*in oder Büttenschieber*in. Denn es ist ja nur ein Spiel, das zur 5. Jahreszeit aufgeführt wird. Doch auch bei einem Spiel hat jeder seine Pflichten. Es soll niemand wegen Humormangel benachteiligt oder wegen seiner Wichtigtuerei bevorzugt werden.



Artikel 3

Jeder Narr und jede Närrin ist frei. Aber die Freiheit endet dort, wo des anderen Narren Freiheit beginnt. Die Narren und Närrinnen wollen miteinander und nicht gegeneinander feiern.



Artikel 4

Jeder Narr und jede Närrin sollen ihre Fröhlichkeit nicht im Alkohol, sondern im gemeinsamen erleben finden. Gelobt sei jeder Narr und jede Närrin, der/die auch im nüchternen Zustand närrisch ist. - Prost!



Artikel 5

Alle Gardisten und Gardistinnen, Büttenredner*innen, Fahnenschwenker*innen, Komiteeter*innen, Schwellkopfträger*innen, Fastnachtssänger*innen, Liederdichter*innen, Ballettmädchen- und männer, Scheierborzeler*innen und Schnorrer*innen stehen unter dem Kommando des Prinzen Karneval im Namen von Gott Jokus. Hierüber wacht das kritische Mainzer Volk durch regen Besuch der Sitzungen, der Bälle, der närrischen Umzüge und der Straßenfastnacht.



Artikel 6

Alle geborenen und alle gelernten Mainzer*innen sollen sich während der närrischen Tage kostümieren und närrisch geben, auf dass die Tradition erhalten bleibt. Die Narrenflagge, mit der wir unsere Fenster und Straßen schmücken, ist rot-weiß-blau-gelb.



Artikel 7

Die Fastnachtsvereine, ob Garden oder Korporationen müssen unsere Fastnacht gegen Mucker und Philister schützen und dafür sorgen, dass die Narren und Närrinnen dem Volk auf´s Maul schauen und des Volkes Meinung kundtun.



Artikel 8

Das Nationalgericht ist „Weck - Worscht – Woi“. Denn Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Wir lassen uns auch das beste Essen nicht zweimal durch den Kopf gehen. Und wir trinken nicht mehr als unser Portemonnaie verträgt. Gott Jokus ist unserer Leber gnädig.



Artikel 9

Der närrische Gruß vom 1. Januar bis zum Aschermittwoch heißt „Helau“. Er ist möglichst oft und laut zu rufen oder zu singen.



Artikel 10

Von Neujahr bis zum Aschermittwoch können alle Mainzer*innen zu närrischen Diensten verpflichtet werden. Wer den Einsatz an Konfettikanonen oder Holzgewehren aus Gewissensgründen verweigert, kann einen Ersatzdienst als Büttenredner*in oder Sänger*in leisten, soweit dies dem Volk zuzumuten ist.



Artikel 11

Wir wollen uns nicht zu ernst nehmen. Denn jede*r von uns ist nur ein kleiner Teil unserer Fastnacht. Miteinander wollen wir fröhlich sein. Es lebe die Fastnacht. Quelle: Mainzer Carneval-Verein

Ja – der Rosenmontag ist für die Narren quasi gleichzusetzen mit der Bescherung an Heiligabend. Die Straßenfastnacht erreicht hier ihren Höhepunkt unter anderem mit dem Rosenmontagszug in Mainz. Da können Motivwagen, die Aktiven der Fastnacht und die Garden bestaunt und zu den Klängen von Guggemusikern und Fanfaren oder Trommlercorps getanzt werden. Und nicht zu vergessen, die ganzen Süßigkeiten, die von den Umzugswagen aus verteilt werden. Manche Besucher ersammeln sich so einen Naschvorrat fürs ganze Jahr an.

Ein allein tanzendes junges Mädchen und Spitzensportlerin, denn Gardetanz ist als Leistungssport anerkannt. Mit Eleganz, Präzision und Freude am Tanz beeindrucken Tanzmariechen das Publikum immer aufs Neue. Sie sind die Stars jeder Karnevalssitzung. Es gibt sogar Deutsche Meisterschaften. Zoé Wilbert, Sportstudentin aus Koblenz, war 2024 das "beste Tanzmariechen Deutschlands". Den Titel hat sie bei den Deutschen Meisterschaften im Gardetanz errungen.

…ist genau das Gegenteil davon, was man vermutet. "Trocken" ist hier maximal ab und zu der Humor. Aber wer von einer Trockensitzung nicht satt nach Hause geht, ist selber schuld. Prallgefüllte Kühltaschen und überquellende Picknickkörbe mit Kartoffelsalat, Frikadellen, Fleischwurst, Käse und allem möglichen Flüssigen bringen die Närrinnen und Narren mit.

Man kann sie auch als eine karnevalistische Massen-Bottle-Party beschreiben. Es gibt keine Tische, sondern nur Stuhlreihen und eine fulminante Sitzung mit Tanzgruppen, Garden und viel Musik.

Die Trockensitzung ist auch eine Spezialität der KK Funken-Rot-Weiß Koblenz . Die Geschichte dahinter: 1946 sind die Funken die ersten in Koblenz, die sich wieder närrisch geben. Sie nehmen an der ersten Sitzung von Radio Koblenz teil, einem regionalen Sender des SWF (heute SWR). Dann gingen die Sitzungen notgedrungen in ein heute nicht mehr vorhandenes Kino, weil es im kriegszerstörten Koblenz keinen geeigneten Saal gab.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von marc_holzheimer

Das Publikum bringt auch Kohlen und Briketts mit, um damit die Eintrittskarten zu kaufen. Mit diesem Brennmaterial wurde dann der Saal geheizt und das Programm konnte beginnen. Da der Kinosaal nicht bewirtschaftet werden konnte, mussten sich die Gäste ihre Speisen und Getränke von zu Hause mitbringen. Von belegten Broten, über Kartoffelsalat, wenn möglich mit einem Würstchen, erstreckte sich der damalige Speiseplan. Die Getränkeliste dürfte wohl ebenso "reichhaltig" gewesen sein. So wurde ausgerechnet aus dieser Misere der Nachkriegszeit ein Juwel der Koblenzer Fastnacht. Die "Trockensitzung" war geboren.

Ganz wichtig – eine Uniform ist kein Kostüm! Es gibt immer wieder Nachfragen, ach was ist das denn für ein schönes Kostüm? Gardisten – die Träger der Uniform – hören diese Frage gar nicht gern. Denn die Uniform zeigt die Zugehörigkeit zu einer der Garden, und, dass das mit der Fastnacht ernst genommen wird. Gemeinsam marschiert man in die Saalfastnacht ein, ist Teil der Umzüge und nimmt an einem regen Vereinsleben teil.

Und: So eine Uniform ist eine Anschaffung fürs Leben – oder mindestens für 20 Jahre. Denn die meisten Uniformen sind maßgeschneidert und kosten teilweise bis zu 1.500 Euro. Uniformiert zu sein hat in der Fastnacht auch viele Vorteile: Während sich vor Kneipen lange Schlangen bilden, kann der Gardist in Uniform einfach an den Schlangen vorbeilaufen!

Der Begriff "vierfarbbunt" bezeichnet in Mainz die traditionellen Fastnachtsfarben rot-weiß-blau und gelb. Erstmals tauchten sie 1838 auf einer Mainzer Narrenkappe auf. Die genaue Herkunft ist bis heute nicht ganz geklärt. Einige vermuten die französische Nationalflagge, ergänzt um gelb als Zeichen der Verachtung für die Besatzer als Ursprung. Vieles spricht aber dafür, dass die ersten organisierten Narren die Farben rot-gelb-blau als Fastnachtsfarben ansahen, weil auch bekannte Figuren wieder der Harlekin oder der Hanswurst Kostüme in diesen Farben trugen.

Ein Büttenredner soll dann 1840 seine Kappe geschwenkt und gerufen haben: "Dein Weiß ist die Reinheit unserer Absicht, dein Gelb ist das Sonnengold unserer Herzen, dein Rot ist die Feuerfarbe unserer Gedankenbilder und dein Blau ist der Azurhimmel unserer Freudigkeit". Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die Mainzer Farben aber klar definiert.

W wie Weck, Worscht un Woi – also Brötchen, Wurst und Wein. Für Narren ist das quasi das Grundnahrungsmittel während der närrischen Zeit. Das kulinarische Dreierlei geht halt immer schnell auf die Hand und macht satt.

Worschtabende sind während der Kampagne auch sehr beliebt. Da gibt es dann eine Schlachtplatte auf dem Tisch und närrisches Treiben auf der Bühne. Als Vegetarier kann man wenigstens noch auf Handkäs oder Spundekäs ausweichen – aber für Veganer sieht es während der Kampagne mau aus.

Ein Klassiker beim Marktfrühstück in Mainz und zur Fünften jahreszeit sind Weck, Worscht und Woi. SWR Heimat

Weiberfastnacht oder Rosenmontag sind keine offiziellen Feiertage – ABER in und um die Karnevalshochburgen herrscht Weiberdonnerstag und Rosenmontag Ausnahmezustand. Schulfrei ist immer! Und es geht sogar so weit, dass in vielen Firmen und Betrieben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter automatisch einen halben oder ganzen freien Tag haben. Extrafrei für Fastnacht – das überzeugt auch alle Muffel!

Die Zugplakette, oder wie man in Mainz sagt, es Zuchplakettche, tauchte erstmals 1950, beim ersten Rosenmontagszug nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Anfangs noch als Anstecknadel, diente es schon damals dazu, durch den Verkauf den Zug mitzufinanzieren. Die Idee lieferte der kurz zuvor in Mainz abgehaltene Katholikentag. Damals wurden Blechplaketten verkauft, um die Kosten zu finanzieren.

Seit 1972 sind die Zuchplakettche dreidimensional und zum Umhängen. Seitdem wurden unter anderem Schwellköpp, der Dom, der Schobbestecher oder Gardisten abgebildet. In diesem Jahr ist es ein Zugplakettenverkäufer. Damit sollen alle geehrt werden, die die Zuchplakettche in der Fastnachtszeit mit ihren Bauchläden in der Mainzer Innenstadt verkaufen.