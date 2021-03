Am Freitag, 5. März, war die Spitzenkandidatin der Grünen für die anstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Anne Spiegel im SWR1 Studio. Sie ist derzeit Ministerin des Familienministeriums und auch des Umweltministeriums. Ihre Aussagen haben wir im Faktencheck geprüft.

Macht die Solaranlage den Hausbau teurer?

Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm, künftig bei Neubauten und Dachsanierungen verpflichtend eine Photovoltaikanlage zu installieren. Ausnahmen soll es demnach nur geben, wenn "keine dringenden Gründe dagegen sprechen". Frau Spiegel sagte auf Nachfrage, ob Neubauten durch diese Pflicht teurer werden, das werde nicht passieren, wenn es eine entsprechende Förderung gebe. Es gebe Förderprogramme des Bundes und der Länder. Derzeit fördert das Land Rheinland-Pfalz lediglich den Bau von Energiespeichern, etwa für die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Installation von Solaranlagen auf Privathäusern wird derzeit nicht gefördert.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergibt günstige Kredite für Solaranlagen von Privathaushalten. Die Förderbank weist auf ihrer Webseite darauf hin, dass sich eine Photovoltaikanlage besonders dann lohne, wenn der Strom selbst verbraucht wird. Wegen der niedrigen Einspeisevergütungen zahle sich laut KfW eine Einspeisung des Stroms in das Stromnetz nicht so schnell aus.

Mit Ihrer Aussage hat Frau Spiegel nur Recht, wenn es neue Förderprogramme geben sollte und diese die Kosten einer Photovoltaikanlage zu einem großen Teil abdecken. Bisher werden Solaranlagen nicht bezuschusst, es gibt lediglich günstige Kredite. Und so würden bei einem Hausbau oder einer Dachsanierung die Kosten steigen, denn eine Photovoltaikanlage kostet häufig mehrere tausend Euro.

Grundschullehrer gleich besolden wie Gymnasiallehrer?

Die Grünen Spitzenkandidatin Spiegel sagte, die Grünen forderten als einzige Partei die gleiche Besoldung von Grundschul- und Gymnasiallehrern. Ein Blick ins Wahlprogramm der Grünen zeigt, die Öko-Partei will das Lehramtsstudium reformieren: "Diese Reform des Lehramtsstudiums ist auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem einheitlichen Einstiegsgehalt für Lehrkräfte aller Schulformen".

Im Wahlprogramm der Grünen steht nichts dazu, ob die Besoldung der bisherigen Grundschullehrer an die der anderen Schulformen angeglichen werden soll. Ferner ist es kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen. Auch die CDU fordert in ihrem Wahlprogramm eine bessere Besoldung der Lehrer, damit diese nicht in andere Bundesländer abwanderten. Der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hatte sich in der Vergangenheit auch schon einmal für eine gleiche Besoldung von Grundschullehrern und Lehrern anderer Schulformen ausgesprochen. Diese Forderung steht aber nicht im Wahlprogramm der Christdemokraten.

Insofern hat Spiegel teilweise Recht: Eine Forderung nach gleicher Besoldung der einzelnen Lehrer findet sich in keinem anderen Wahlprogramm. Allerdings formulieren die Grünen ihr Ziel nicht präzise und die CDU hat die Besoldung der Lehrer ebenfalls auf dem Schirm.