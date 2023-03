per Mail teilen

Sie bestimmen den letzten Song des Abends!

Die Frage des Abends

Heute empfängt der 1. FC Magdeburg den 1. FC Kaiserslautern zum Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga — ein Duell zweier Aufsteiger! Der Gast aus Kaiserslautern befindet sich im oberen Drittel der Tabelle, während der 1. FC Magdeburg um den Klassenerhalt kämpft. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg.

Sie haben fleißig mitgemacht? Wie schön! Herzlichen Dank, dass Sie mit uns gemeinsam Neues ausprobieren!