Warum heißt "Sting" eigentlich "Sting"? Und welcher Welthit von Alphaville hat einen Polizeieinsatz ausgelöst? Diese Fragen klären wir auf dem Instagram-Account von SWR1.

SWR1 ist jetzt auf Instagram. Vielleicht haben Sie unseren neuen Account "swr1hits" schon entdeckt?

Kuriose Musikgeschichten

Auf unserem Account sprechen wir über die kuriosen Geschichten zu den bekanntesten Songs aller Zeiten und den Künstlern, die dazugehören. Wir erklären zum Beispiel, warum ABBA am Anfang ihrer Karriere so ganz und gar nicht erfolgreich waren, oder um wen es in Robbie Williams Song "Angels" eigentlich geht.

Präsentiert werden die Geschichten rund um Songs und Musiker auf unserem Instagram-Account unter anderem von den beiden SWR1 Moderatoren Julia Gehrlein und Max Sprengart.

