Ab sofort gibt es die SWR1 Rheinland-Pfalz App auch in einer speziellen "Tablet-Version". Sobald Sie Ihr Tablet quer halten, bekommen Sie noch eine Spalte mehr angezeigt. Jetzt sehen Sie in der dritten Spalte rechts nicht nur die neusten Meldungen und das aktuelle Wetter, sondern haben auch Zugriff auf die SWR1 Podcasts. Android Nutzer kommen mit dem Update automatisch an den neuen Tablet-Look. Um auch am iPad das neue Design genießen zu können, müssen Sie die App unter Umständen einmal neu installieren. Löschen Sie zunächst die vorhandene Version und installieren Sie dann die iPad-Version über den iTunes-Store. Egal für welche Version der SWR1 Rheinland-Pfalz App Sie sich entscheiden, die SWR1-App ist immer kostenlos!