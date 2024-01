Susanna Hoffs, die Frontfrau und Leadsängerin der Bangles, feiert am 17. Januar ihren 65. Geburtstag. Was macht sie heute?

In den 80ern feierte die Frauenband The Bangles weltweit große Erfolge mit Songs wie "Manic Monday" oder auch "Eternal Flame". Wir haben SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius gefragt, was aus der Band und Susanna Hoffs geworden ist.

Eigentlich ist es schon fast eine kleine, rührende Geschichte voller Zufällen, Erfolgswahnsinn und einer absolut schönen, kraftvollen Portion Freundschaft.

Die Anfänge

Wenn ich vorne anfange, beginnt die Geschichte der Bangles mit einer Zeitungsanzeige der beiden Schwestern Vicky und Debbie Peterson. Auf diese Anzeige "Suchen Sängerin für gemeinsames Bandprojekt" hat sich damals Susanna Hoffs gemeldet – sie gründen die Bangles.

Erfolge & das Ende

Mitte der 80er Jahre kommt dann ihr großer Durchbruch und immer häufiger wird Susanna Hoffs als Frontfrau stellvertretend für die ganze Band in der Presse wahrgenommen. Die anderen fallen eher hinten runter – was dann wohl 1989 auch zu ihrer Trennung als Band führt. Eigentlich schade, denn die Bangles als reine Frauenband waren schon etwas Besonderes.

Auf Solopfaden & Reunion

Die Mitglieder haben alle versucht, solo weiterzumachen. Aber es ist natürlich schwer, an so einen gigantischen Erfolg anzuknüpfen. 2003 gab es dann die große Wiedervereinigung mit einem neuen Album mit dem Titel "Doll Revolution" – auch das ist mehr oder weniger untergegangen. Was sie aber geschafft haben, ist als Band bis heute durchzuhalten. Sie gehen gemeinsam auf Tour, schreiben Songs und haben weiterhin alle ihre Soloprojekte.

Buchtipp

Little, Brown and Company The Bird Has Flown Autor: Susanna Hoffs Genre: Roman Verlag: Little, Brown and Company ISBN: 978-0316409315

So auch Susanna Hoffs. Sie hat zum Beispiel im April 2023 ihren ersten Roman veröffentlicht: "This Bird Has Flown". Dafür hat Hoffs gute Kritiken bekommen, wie zum Beispiel in der Los Angeles Times. Dort hieß es: "Eine Liebesgeschichte und eine Liebeserklärung an die Musik".

Ein Blick auf den Instagram-Account von Susanna Hoffs

