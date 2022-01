Wie lagere ich Süßkartoffeln richtig?

per Mail teilen

Auch hierzulande haben sich Süßkartoffeln mittlerweile in der Küche etabliert. Doch wissen Sie wie lange die orangenen Knollen eigentlich haltbar sind? Wir klären auf.

Die meisten Süßkartoffeln in unseren Supermärkten stammen aus Amerika. Erntezeit der Knollen ist dort im Oktober und anschließend werden sie bis zu einem Jahr in speziellen Räumen gelagert. SIe sind also ziemlich lange haltbar.

Was beachten?

Achten Sie bereits beim Kauf, dass die Schale der Süßkartoffel keine fauligen Stellen, Triebe oder Lücken aufweist. Die Knolle mag es dunkel, kühl und trocken. Zu kühl darf es aber auch nicht sein, weshalb sich der Kühlschrank nicht als Lagerort eignet. Der perfekte Aufbewahrungsort st der Keller. Dort können sie sich einige Wochen gut halten. Gekochte Süßkartoffeln kann man übrigens auch gut einfrieren.

Wie gesund ist sie?

Die Süßkartoffel steckt voller guter Nährstoffe. Neben Kalium, Zink und Kalzium liefert die Süßkartoffel auch Beta-Carotin und Vitamin A. Auch Folsäure und Phosphor sind in der süßlich schmeckenden Knolle vorhanden. Bei der orangenen Knolle steckt sogar in der Schale ein sehr gesunder Pflanzenstoff, das sogenannte Capaio. Der Stoff soll den Blutdruck senken und die Cholesterinwerte verbessern.

Wer also eine Süßkartoffel aus Bio-Anbau erwirbt und sie sorgfältig reinigt, kann diese auch mitsamt der Schale und auch roh essen.