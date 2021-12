Corona-Streit mit der Familie zu Weihnachten

Die Gestaltung der Weihnachtsfeiertage ist schon immer ein heikles Thema. Doch durch die Corona-Pandemie wird die Planung für 2022 zusätzlich erschwert.

Petra Gottwald berät bereits seit 20 Jahren als Psychologin beim Trierer Verein "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Palais" Familien. Sie hat uns verraten, wie Sie das anstehende Corona-Weihnachtsfest vorbereiten und auf möglicherweise aufkommenden Familien-Streit reagieren sollten.

SWR1: Sorgt die Corona-Pandemie für Spannungen bei der Weihnachtsplanung in der Familie?

Petra Gottwald: Weihnachten ist für Familien natürlich nie ein einfaches Thema. Wo verbringt man die Feiertage dieses Jahr? Wo fährt man zuerst hin? Wann besucht man welche Schwiegereltern, Onkel oder Tanten? Corona verschärft das Ganze, weil nicht so viele Leute zusammenkommen sollen. Teilweise gibt es in machen Familien zusätzliche Spannungen, weil es Familienmitglieder gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Das sorgt für weiteren Zündstoff.

SWR1: Wie spricht man in der Familie an, dass man an Weihnachten die Kontakte reduzieren möchte, ohne jemanden zu verletzen?

Gottwald: Persönlich, wie auch fachlich, bin ich immer für eine offene Ansprache. Zumal es dieses Jahr etwas leichter sein kann, weil wir im letzten Jahr leider schon über dieses Thema sprechen mussten. Ich bin immer dafür, sich frühzeitig zusammenzusetzen, miteinander zu telefonieren und zu klären, "Wie sieht es bei euch aus? Wie wollen wir es dieses Jahr machen?" Das ist das Einzige, was wirklich helfen kann.

SWR1: Aber eine Lösung wird schwieriger, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied nicht geimpft ist und man Bauchschmerzen hat, sich mit dem- oder derjenigen dann zu treffen. Gibt es da eine Lösung?

Gottwald: Es gibt auch eine Kompromisslösung, indem das ungeimpfte Familienmitglied sich möglichst zeitnah zu dem bevorstehenden Treffen in einem offiziellen Testzentrum testen lässt oder - wenn man der Person vertraut - auch mit einem Selbsttest. Jedoch muss jeder für sich entscheiden, ob das dem persönlichen Sicherheitsempfinden genügt.

SWR1: Wenn es solche unterschiedlichen Meinungen zu Corona in der Familie gibt, sollte man über das Thema sprechen oder lieber komplett ausklammern, damit es nicht eskaliert?

Gottwald: Weihnachten kann in vielen Familien ein möglicher Grund sein, eine Art Waffenstillstand oder Weihnachtsfrieden zu schließen. Es gibt neben Corona in der Regel in Familien auch noch andere sehr kontroverse Themen, bei denen man nie auf einen Nenner kommt: Die Berufswahl eines der Kinder, die Partnerwahl des anderen Kindes, irgendwelche Einstellung, die einem an den eigenen Eltern nicht gefallen. Falls man sich trotz dieser Einstellungen zum Thema Corona an Weihnachten trifft, sollte man vielleicht versuchen, das Thema auszuklammern. Davon mal ganz abgesehen: Ich glaube, dass wir alle das Thema auch ein wenig leid sind. Es ist ja in jedem Gespräch irgendwie präsent. Vielleicht tut es allen Beteiligten ganz gut, mal wieder zu versuchen, über etwas Anderes zu reden.

SWR1: Was sollte man tun, wenn es am Ende doch Streit gibt wegen dem Corona-Thema?

Gottwald: Als Psychologin, die in einem Verein arbeitet, der sich vor allem für Kinder und Jugendliche versucht stark zu machen und zu schützen, ist mir der Schutz der Kinder am wichtigsten. Diese erwarten ein schönes Weihnachtsfest von uns Erwachsenen. Deswegen rate ich dazu, als erstes die Kinder aus der Schusslinie zu holen und im Zweifelsfall die Kinder einzusammeln und zu sagen: "Okay, dann müssen wir das hier jetzt leider beenden". Denn wenn Erwachsene, die einem als Kind wichtig sind, sich wegen Corona unterm Weihnachtsbaum zerstreiten - das ist etwas, was kein Kind braucht.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.