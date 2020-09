Einen Stein auf den anderen legen und bizarre Steintürme errichten, um zur Ruhe zu kommen - das bezeichnet man als "Stone Balancing". Wolfgang Seibel aus Hauenstein in der Pfalz widmet sich dieser mediativen Tätigkeit und SWR1-Moderator Michael Lueg hat mit ihm gesprochen.

Wolfgang Seibel beim "Stone Balancing" Foto: Wolfgang Seibel

SWR1: Wie kommt man dazu Steine zu stapeln?

Wolfgang Seibel: Ich habe das bei einem Mallorca-Urlaub zum ersten Mal gesehen. Am Strand lagen jede Menge Steine und dort war ein Stone-Balancing-Künstler am Werk. Das hat mich derart fasziniert, dass ich es gleich einmal selbst ausprobiert habe.

Worauf kommt es beim Stone-Balancing an?

Es gibt verschiedene Varianten die Steine zu stapeln. Man kann die Steine erst einmal ganz "plump" aufeinander setzen. Dabei setzt man immer die breite Seite der Steine aufeinander, immer höher, bis der Turm irgendwann umfällt. Oder eben das "Balancing", bei dem auch mal ein Stein senkrecht oder über Eck auf den anderen gesetzt oder gestellt wird. Genau das ist die schwierige oder filigrane Variante und nicht ganz so leicht.

Soll der Turm denn am Ende stehen bleiben oder baut man so lange, bis er umfällt?

Es geht darum, dass der Turm stehen bleibt. Je filigraner, höher und komplexer, desto leichter fällt er natürlich um. Aber letztlich geht es darum, einen möglichst filigranen Turm zu errichten - auch wenn er nur kurz stehen bleibt. Es gilt zum Beispiel auch darauf zu achten, wie die Wetterverhältnisse sind. Weht starker Wind, dann ist es fast unmöglich einen komplexeren Turm zu bauen. Ziel ist es immer, dass der Turm möglichst lange stehen bleibt. Trotzdem sind alle Türme, oder "Stein-Menschen" vergänglich.

Was wirkt auf Sie beruhigend, wenn Sie einen Turm bauen?

Sie sind dabei voll auf die Steine konzentriert und blenden das Umfeld fast vollkommen aus. Das ist keine Folge der Meditation, sondern es ergibt sich automatisch durch die volle Konzentration, wenn man versuchen muss die Steine ins Gleichgewicht zu bekommen. Was mich daran fasziniert ist die Schwerkraft. Viele Leute, die zum ersten Mal einen solchen Turm sehen, denken, dass der Turm geklebt ist. Aber im Grund werden die Steine ausschließlich von der Schwerkraft und der Reibung zusammen gehalten. Und dass das physikalisch so möglich ist, macht für mich die Faszination am "Stone-Balancing" aus.

Steintürme im Wald sind ja nichts Neues und gab es schon früher. Was steckte dahinter?

Ursprünglich dienten diese Steinhaufen als Weg-Markierungen. Bei uns in der Pfalz oder in den Alpen werden sie aber auch an den Kletter-Felsen eingesetzt. Damit sehen nachfolgende Kletterer, dass eine bestimmte Stelle schon einmal bestiegen wurde.

Und dann hat irgendjemand gemerkt: "Das sind kleine Kunstwerke. Es wirkt beruhigend, wenn man sowas baut"?

Das ergab sich irgendwann zwangsläufig, wenn man zum Beispiel beim Klettern warten musste, bis der Kletter-Partner fertig war, oder zu dritt am Fels war. Da hat man Zeit gehabt und hat angefangen Steine zu stapeln.

Gibt es mittlerweile eine internationale "Stone-Balancing"-Szene?

Ja, die gibt es. Vorreiter ist der Kanadier Michael Grab. Er lebt jetzt in Boulder, Colorado in den USA und ist Vorreiter und Vorbild in der Szene. Wenn Sie Türme oder Stein-Kunstwerke von ihm sehen, können Sie es kaum glauben, dass die so frei stehen und ohne irgendwelchen Kleber zusammengehalten werden. Michael Grab war der Wegbereiter der Szene und er ist nach wie vor das große Vorbild.