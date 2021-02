In Bussen, Bahnen und Supermärkten müssen medizinische Masken getragen werden - wohin aber mit kaum mehr erlaubten Stoffmasken? Der Verein "You are not alone" sammelt diese.

Stoffmasken wie diese stapeln sich jetzt bei vielen zu Hause in der Schublade. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

Zu Hause stapeln sich bei vielen selbst genähte, gekaufte und nun kaum mehr tragbare Stoffmasken, denn im öffentlichen Personenverkehr, in Supermärkten und an vielen Arbeitsplätzen sind medizinische Masken Pflicht. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit, als die Masken in Schubladen zu verstauen oder sie wegzuschmeißen: Spenden.

Die Hilfsorganisation "You are not alone" sammelt nicht mehr benutzte Stoffmasken für das südostafrikanische Land Malawi. "Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt und hat keine finanziellen Möglichkeiten, großflächig medizinische Masken einzukaufen und an die Bevölkerung zu verteilen. Da sind die Stoffmasken natürlich goldwert", sagt Vorstandsmitglied Farah Blümlein.

Verein sammelt nicht nur Masken

An Impfstoff sei in dem kleinen Land noch gar nicht zu denken, erklärt sie. Deshalb sei es um so wichtiger, dass der Verein Stoffmasken vor Ort verteilt, damit die Bevölkerung über die Wichtigkeit von Masken aufgeklärt wird und auch die Möglichkeit hat, sich zu schützen. Gespendet werden können die Masken per Post.

Doch der Verein sammelt und verteilt nicht nur Stoffmasken. Neben einem kleinen medizinischen Zentrum, welches in Kooperation mit einer größeren Klinik vor Ort geführt wird, hat "You are not alone" auch einen Kindergarten eröffnet. Wichtig sei der Hilfsorganisation, dass dort Personen aus der Regionen arbeiten, "dass alles in ihrer eigenen Hand bleibt", sagt Blümlein.