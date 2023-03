Warum haben Männer oft eine tiefere Stimme als Frauen? Wie können wir unsere Stimmen ausbauen und trainieren? Wir haben mit Stimmtrainerin Anne Kühl über Stimmpflege und -training gesprochen.

Anne Kühl ist diplomierte Sprecherin, Stimmtrainerin und systemischer Coach. Sie gibt Tipps, wie Sie an Ihrer Stimme arbeiten können, um Souveränität und Selbstsicherheit auszustrahlen.

SWR1: Warum klingt unsere Stimme eigentlich so, wie sie sie klingt?

Anne Kühl: Sie werden mit einer bestimmten Stimme geboren. So wie Sie auch mit Ihrer Augenfarbe oder Ihrer angelegten Schuhgröße geboren werden. Die Stimme wird zum Teil vererbt. Zum Teil ist sie aber auch auszubauen oder verformbar. Sie können Ihre Stimme entwickeln. So wie Sie auch Ihren Körper entwickeln können.

SWR1: Und wovon hängt die Stimme ab?

Kühl: Die Stimme hängt ab von der Länge der Stimmbänder. Deshalb haben Männer zum Beispiel in der Regel tiefere Stimmen als Frauen. Weil die längere Stimmbänder haben, die langsamer schwingen. Die Stimme besteht ja aus Schallwellen und die werden im Kehlkopf produziert. Also das Material, was im Kehlkopf vorhanden ist, das ist schon einflussgebend auf die Stimme. Zum Beispiel auch die Schleimhaut. Wenn Sie erkältet sind hören Sie, dass die Stimme belegt ist. Das liegt daran, dass die Schleimhaut geschwollen ist. Da können wir auch ansetzen. Viele lutschen erstmal ein Bonbon, wenn die Stimme nicht so richtig funktioniert. Das ist ein ganz guter Ansatz, denn wir können Einfluss auf die Schleimhaut nehmen.

SWR1: Es ist ja Geschmacksache, ob man eine Stimme persönlich schön findet. Aber gibt es grundsätzlich Stimmen, die gut ankommen und welche, die schlechter ankommen?

Kühl: Ich finde jeder sollte seine individuelle Stimme behalten. Da kann man manchmal auch gar nicht so viel dran ändern. Aber was immer gut ankommt ist, wenn man in der richtigen Stimmlage spricht und das kann man trainieren.

Eine tiefe, ruhige Stimme kommt immer gut an

Viele Menschen sprechen eher zu hoch. Das liegt an einem ungünstigen Atemmuster was wir in unserer Kultur zum Beispiel oft dadurch finden, dass viele den Bauch anspannen, weil wir gerne schlank sein wollen. Wenn man den Bauch anspannt, kann man aber nicht richtig atmen. Dadurch rutscht die Stimme in der Tonlage nach oben und das kann leicht unsouverän wirken. Was immer gut ankommt ist eine tiefe, ruhige und souveräne Stimme, wodurch wir auch glaubwürdig und kompetent klingen.

SWR1: Was ist Ihr wichtigster Tipp für eine schöne und gute Stimme?

Kühl: Ganz wichtig ist Bewegung, dass man sich selber in seinem Körper wohlfühlt und auch den Raum einnimmt, den man sowieso mit seinem Körper einnimmt. Dann hat man eine klare Stimme, die auch raumgreifend ist. Das kann natürlich auch zu viel sein. Dann sollte man auf die anderen achten. Aber woran ich im Stimmtraining gerade häufig mit den Menschen arbeite ist, sich gerade hinzustellen, eine gute Körperspannung aufzubauen und die Hände beim Sprechen einzusetzen. Da halten sich viele fest, weil sie nicht fuchteln wollen oder gut wirken wollen. Aber das Gegenteil ist da oft der Fall. Die Stimme wird interessant und lebendig, wenn ich den Körper in einer schönen Dynamik und in einer guten Spannung habe und mit dem Gegenüber klar kommuniziere.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.