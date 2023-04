Der Frühling ist da, der Rasen wächst. Doch welcher Rasenmäher ist der beste? Stiftung Warentest hat Rasenmäher mit und ohne Akku getestet. Und dabei ist einiges passiert. Ein Rasenmäher hat sogar gebrannt.

Insgesamt hat die Stiftung Warentest 27 Rasenmäher mit und ohne Akkus getestet. Dabei schnitten die Geräte mit Akku insgesamt am besten ab. Rasenmäher mit Akkus sind zwar in der Regel teurer in der Anschaffung und benötigen nach ein paar Jahren einen neuen Akku. Dafür sind sie aber leiser und so sauber im Betrieb wie ein Kabelmäher mit Elektromotor. Christiane Böttcher-Tiedemann von der Stiftung Warentest zeigte sich im SWR1 Interview erstaunt über die Mängel bei einigen Rasenmähern.

SWR1: Ein Rasenmäher hat in ihrem Dauertest sogar gebrannt. Welcher war das?

Christiane Böttcher-Tiedemann: Das war ein Rasenmäher von Primaster vom Globus Fachmarkt.

SWR1: Die Brandursache konnten Sie nicht ermitteln?

Böttcher-Tiedemann: Nein, leider konnten wir das nicht mehr nachvollziehen, weil der Brand sich sehr schnell ausgebreitet hat. Das Modell war hinterher wirklich vernichtet und wir konnten nicht exakt sagen, was der Auslöser war. Wir wissen aber, dass ein Brand, an dem Akkus beteiligt sind, sich sehr schnell ausbreitet und dann auch teilweise verheerende Schäden verursacht.

Sicherheitsmängel bei einigen Rasenmähern

SWR1: Was gab es bei Ihrem Test sonst noch für Probleme?

Böttcher-Tiedemann: Wir waren bei diesem Test relativ erstaunt. Wir hatten bei den Rasenmähern Schäden und Sicherheitsmängel, die wir sonst so nicht kennen. Wir hatten einen Bosch-Mäher im Test, bei dem brach der Höhenverstell-Hebel ab. Das lässt sich auch nicht reparieren. Das ist genauso mangelhaft wie der Sicherheitsmangel von einem Einhell-Rasenmäher, bei dem unsere simulierten Steinchen das Verdeck durchschlugen. Das sind Schäden, die wir sonst nicht mehr so kennen von Rasenmähern. Und wir hoffen, dass das vielleicht Dinge sind, die den Lieferkettenunterbrechungen geschuldet sind. Aber das können wir nur vermuten.

Testsieger: Ein schwerer Mäher von Stihl

SWR1: Insgesamt haben ja nur wenige Modelle überzeugt. Welcher Rasenmäher hat denn am besten abgeschnitten?

Böttcher-Tiedemann: Am besten abgeschnitten hat der der Mäher von Stihl. Das ist ein sehr schwerer Mäher. Der mähte gut bei nassem Rasen, auch bei trockenem Rasen, und bei feuchtem Rasen hat er sogar sehr gut gemäht. Es ist allerdings auch der teuerste mit 720 Euro. Der ist sehr leistungsstark, gut zu bedienen, aber sicher nichts für NutzerInnen, die dieses Gerät eine Treppe herunter tragen müssen oder die mit einem schweren Mäher Probleme haben. Den würden wir lieber unseren Preis-Tipp empfehlen: Das ist der Rasenmäher von Stiga, der Stiga Combi für 370 Euro und damit doch fast halb so teuer wie der Testsieger.

SWR1: Haben Sie einen Tipp ist für Menschen, die sehr oft mähen?

Böttcher-Tiedemann: Wir haben exemplarisch Spindelmäher getestet. Zwei. Da hat uns der Einhell Spindelmäher überzeugt. Er kostet nur 227 Euro, hat auch einen Akku und den Vorteil, dass er das beste Schnittbild erzeugt. Und wenn der Akku mal leer ist, können Sie den rausnehmen und mit Muskelkraft weiterschieben.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.

Die detaillierten Testergebnisse können Sie bei Stiftung Warentest nachlesen.