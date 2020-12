Wer am 21. Dezember nach Sonnenuntergang zum Nachthimmel aufschaut, hat bei freier Sicht die Chance ein besonderes Naturschauspiel zu erleben.

Was wir dann am Himmel sehen können, hat uns SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl erklärt.

Zwei helle Punkte am Himmel

In den vergangenen Monaten waren bei wolkenlosem Wetter immer zwei seltsam auffällig helle Lichtpunkte am Nachthimmel zu sehen. Derzeit tauchen sie kurz nachdem es dunkel geworden ist im Südwesten auf, also nicht weit von der Himmelsrichtung, in der die Sonne untergegangen ist. In den letzten Tagen sind diese beiden Lichtpunkte am Himmel immer näher zusammengerückt.

Das seltsame Schauspiel wird am 21. Dezember seinen Höhepunkt finden, wenn die beiden Lichtpunkte so nahe bei einander stehen, dass man sie nur durch genaues Hinschauen noch voneinander unterscheiden kann. Vor fast 400 Jahren war das schon Mal und in 60 Jahren wird's wieder so sein.

Wenn sich die größten Planeten treffen

Die beiden hellen Punkte am Himmel sind Jupiter und Saturn. Die zwei größten Planeten unseres Planetensystems reflektieren entsprechend viel Sonnenlicht und erscheinen deshalb so hell, obwohl sie weit draußen im All ihre Bahn um die Sonne ziehen. Bei einer Entfernung von 1.427.000.000 Kilometer braucht der Saturn 29 Jahre für eine Sonnenumrundung. Jupiter kreist auf einer engeren Bahn in 12 Jahren um die Sonne. Von der Erde aus betrachtet ist der schnellere Jupiter gerade dabei den langsameren Planeten Saturn auf der Innenbahn zu überholen.

Stern von Bethlehem?

Von der Erde aus betrachtet stehen die beiden Planeten dann für einen Tag fast in einer Linie. Da dies so kurz vor Weihnachten passiert, könnte die Idee entstehen, dass diese Konstellation vor 2.000 Jahren vielleicht als der "Stern von Betlehem" interpretiert worden ist. Was dagegen spricht ist die Tatsache, dass Jupiter und Saturn nur an einem Tag und auch nur für zwei Stunden so nahe beieinander stehen. Bei genauem Hinschauen kann man die beiden dann auch noch voneinander unterscheiden.