Schotterwüsten statt blühender Gärten. Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz hat die Aktion “Entsteint Euch Rheinland-Pfalz!” ins Leben gerufen und erklärt, warum Steingärten schlecht für Mensch und Umwelt sind.

Keine Blumen, keine Insekten, dafür Schotter: Steingärten bringen viel Grau in die Wohngegenden und schaden zudem der Umwelt. In vielen Kommunen sind sie deswegen bereits verboten. Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz hat nun eine Initiative gestartet: “Entsteint Euch Rheinland-Pfalz!” Werner Ollig von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz erklärt, was denn eigentlich das Problem bei Steingärten ist.

SWR 1: Viele schaffen sich einen Steingarten an, weil sie berufstätig sind und kaum Zeit für Gartenarbeit haben. Aber ist ein Steingarten wirklich pflegeleichter?

Werner Ollig: Ja, viele Menschen glauben, dass sie mit einem Steingarten weniger Arbeit haben. Aber auch der muss erst einmal aufwendig angelegt werden. Und nach einer gewissen Zeit sprießt trotzdem das Kraut zwischen den Steinen. Den es wird Laub angeweht und mit dem Wind landen auch Samenkörnern im Steingarten. Nach spätestens zwei oder drei Jahren fängt es an Grün zu werden. Dann müssen sich die Leute natürlich überlegen, wie sie das wieder wegkriegen. Manche greifen dann unter Umständen zu einem Herbizid, einem Unkrautbekämpfungsmittel, und das geht natürlich überhaupt nicht.

SWR 1: Was sind denn pflegeleichter Alternativen bei der Bepflanzung?

Ollig: Grundsätzlich muss man sagen, dass nicht ohne Pflege geht. Es gibt kein Konzept, bei dem man nur einmal pflanzt und nie mehr etwas tun muss. Es gibt aber natürlich Alternativen. Dafür heißt es erstmal: Steine raus, Folien raus und dann beispielsweise mit verschiedenen Stauden arbeiten. Es gibt schwachwachsende, bodendeckende Gehölze, man kann auch noch ein paar niedrigwachsende Bäume dazu machen. Das Ganze sollte so vielfältig sein, dass man, wenn die Fläche richtig gut bewachsen ist, wirklich weniger Arbeit hat.

SWR 1: Und Pflanzen haben logischerweise auch Vorzüge fürs Klima.

Ollig: Absolut. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Denn die versiegelten Flächen speichern die Wärme des Tages. Unsere Messungen ergaben, dass im Sommer über solchen Steinen Temperaturen von weit über 60 Grad herrschten. Steingärten sind also zusätzliche Heizöfen rings ums Häuser herum. Wir sagen deswegen: Setzt Pflanzen. Denn Pflanzen sind natürliche Klimaanlagen und kühlen ihr Umfeld. Das heißt, es tut uns Menschen und dem Klima gut.

SWR 1: Aber nicht nur für das Klima. Auch die Tierwelt freut sich wahrscheinlich über natürliche Gärten.

Ollig: Wenn man eine solche Stein- und Schotterwüste hatten, und darunter auch eine Plastikfolie - was soll denn da ein Insekt finden? Steine haben bekannterweise weder Nektar, noch Pollen, noch Samen. Also: raus mit dem Zeug und Pflanzen rein. Wenn dann blühende Pflanzen übers ganze Jahr im Garten zu finden sind, dann kommen auch Vögel und Insekten wie die Bienen. Dann sind plötzlich Schmetterlinge da. Man kann es auch ein bisschen bunt und vielfältig machen, ja ruhig ein bisschen mehr Wildheit wagen. Dann kommt vielleicht auch ein Igel zu Besuch.

SWR 1: Manche entscheiden sich für einen Steingarten, um Wasser zu sparen. Wie kann man denn auch mit einem grünen und blühenden Garten Wasser sparen?

Ollig: Es gibt eine ganz einfache Möglichkeiten. Im Moment haben wir Gott sei Dank die Situation, dass es ja hin und wieder regnet. Die meisten Gärten sind um Häuser herum, auf deren Dächer es drauf regnet. Derzeit lassen wir das Wasser ganz schnell über Fallrohre in den Kanal und damit in den Rhein ablaufen. Dadurch kann es zu Hochwasser kommen. Viel intelligenter wäre es, dieses Wasser einfach mit einem sogenannten Regenwassersammler oder -Sieb abzuzapfen. Ein Schlauch von zehn oder fünfzehn Metern, könnte so einfach an das Fallrohr angeschlossen werden. Immer wenn es regnet, lässt man das Wasser dann ganz einfach in den Gartenboden laufen und benutzt diesen als natürlichen Wasserspeicher.

SWR 1: Die Fläche der Gärten in Deutschland schätzt man auf eine Million Hektar. Das entspricht in etwa der Größe der Naturschutzgebiete in Deutschland. Wenn also alle Gartenbesitzer mit anpacken würden, dann könnten wir Großes für Klima und Umweltschutz leisten?

Ollig: Absolut. Jeder kann etwas in seinem eigenen Garten tun - ohne große Kosten. So ein Regenwassersammler aus Metall kostet vielleicht 50 Euro und hält ewig. Nur noch einen Schlauch dran und man kann viele Kubikmeter Wasser sammeln. Das Thema Hecken ist wichtig. Sie sind Lebensräume und können blühen. Damit sind sie viel wertvoller als Zäune. Darüber hinaus macht es natürlich Spaß und Freude im Garten zu Arbeiten. Wenn man Obstgehölze pflanzt, gibt es dabei auch immer was zu naschen. Und nicht umsonst ist es ja bewiesen, dass Gärtnern glücklich macht und jung hält.

