SWR1 Blog: Steffi's Landleben

Ja, ich bin ein Kind vom Land

Aufgewachsen in Bomlitz, einem knapp 7.000 Einwohner-Dorf in Niedersachsen. Danach kurze Zwischenstopps in großen Städten wie Düsseldorf und Mainz - und auch in weniger großen Städten, wie Uelzen und Baden-Baden.

Aber irgendwie zieht es mich immer wieder zurück aufs Land. Da fühle ich mich am wohlsten. Die Ruhe, die Idylle, das persönliche Umfeld - all das gefällt mir sehr. Wenn da nicht immer dieser weite Weg zur Arbeit nach Mainz wäre...

Seit 2008 lebe ich mit Mann, Hund und zwei Katzen in Longkamp im Hunsrück. Einwohner: knapp 1200. Zuerst zur Miete im Mehrgenerationen-Haus mit dem Opa und Onkel meines Mannes. 2011 haben wir unser eigenes Haus gekauft.