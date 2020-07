Am Wochenende starten auch in Rheinland-Pfalz endlich die ersehnten Sommerferien. Das bedeutet wieder viel Verkehr auf den Autobahnen. Wir sagen ihnen, wie Sie trotzdem entspannt ans Ziel kommen.

Hier kann es eng werden

Außer bei uns starten auch im Saarland, in Hessen, bei unseren Nachbarn in Frankreich und im Norden der Niederlande die Sommerferien. Die Hauptziele der Urlauber sind nach Einschätzung des ADAC die deutschen Küsten und die Alpen, weshalb sie auch auf den üblichen Nord-Süd-Routen mit Behinderungen rechnen müssen. In Rheinland-Pfalz könnte es vor allem auf der A6 zwischen Kaiserslautern und Mannheim und auf der A61 durch den Hunsrück eng werden, so die Experten. Etwas Erleichterung verspricht allerdings das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot: Es tritt ab Samstag, den 4. Juli, in Kraft und gilt bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr.

Übersicht Staustrecken

Die höchste Stau-Gefahr droht laut ADAC auf folgenden Verbindungen:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großräume Hamburg und Köln

A1 Bremen – Hamburg – Puttgarden

A2 Dortmund – Hannover – Berlin

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg

A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Metz/Saarbrücken – Kaiserslautern – Mannheim

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin – Dreieck Uckermark

A24 Berlin – Hamburg

A31 Bottrop – Emden

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Regelmäßige Pause

Reise-Experten empfehlen, bei der Planung des Trips regelmäßige Pause vorzusehen: "Alle 90 bis 120 Minuten ist eine Pause Pflicht. Verlassen Sie das Auto, bewegen Sie sich, vertreten Sie sich die Beine. Das ist gut für die Aufmerksamkeit, vermindert das Thrombose-Risiko und beugt dem Sekundenschlaf vor", bringt es Katharina Pils vom Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) auf den Punkt.

Experten empfehlen bei längeren Fahrten alle 90-120 Minuten eine Pause ein zu legen. dpa Bildfunk CHROMORANGE / Dieter Möbus

Wer weitere Strecken in sein Urlaubsparadies zurückzulegen hat, dem empfiehlt der Automobilclub von Deutschland (AvD), unbedingt auch eine Übernachtung mit einzuplanen: "Bei längeren Strecken empfiehlt es sich, Übernachtungen einzuplanen und Zimmer beziehungsweise Stellplätze rechtzeitig zu reservieren."

Rasten und Corona

Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien sollen alle Raststätten an deutschen Autobahnen wieder geöffnet sein. Ebenfalls keine Probleme gibt es laut ADAC bei Autobahn-Tankstellen, Toilettenanlagen und Restaurants. Die 400 Betriebe der "Tank & Rast Gruppe" haben die üblichen Hygienemaßnahmen im Bereich der Gastronomie umgesetzt. Mund- und Nasenbedeckung sind Pflicht. Ähnlich stellt sich auch die Situation an den knapp 100 Autohöfen der VEDA dar. "Die Autohöfe haben alle geöffnet, die Gastronomie auch. Und die Hygiene-Maßnahmen werden entsprechend umgesetzt", kommentiert Alexander Quabach, Geschäftsführer der Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V. (VEDA) die aktuelle Situation.

Ausreichend Trinken für die Konzentration

Wichtig ist es laut Katharina Pils vom ÖRK, auf Reisen auch genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Denn das fördere die Konzentration. Die Reise-Brotzeit sollte leicht sein. Die Geheimtipps der Expertin: Traubenzucker, Nüsse, Trockenfrüchte oder Vollkorn-Riegel.

Rettungsgasse

Rettungsgassen-Regel: Alle Verkehrsteilnehmer, die auf der ganz linken Spur unterwegs sind, weichen nach links aus. Fahrzeuge auf allen anderen Spuren fahren nach rechts. dpa Bildfunk Holger Hollemann

Kommt es bei der Fahrt in den Urlaub zu Behinderungen, muss umgehend eine Rettungsgasse für Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr und Abschleppdienste gebildet werden. Sind die Warnleuchten der Einsatzfahrzeuge erst in Sicht, ist es dafür zu spät. Der ADAC erklärt in einem Facebook-Video genau, wie eine Rettungsgasse auszusehen hat.

Rettungsgasse bildenBei Stau oder stockendem Verkehr – direkt Rettungsgasse bilden

Wer die Reglungen zur Rettungsgasse nicht beachtet, muss mit zwei Punkten in Flensburg, einem Bußgeld von 200 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen. Gaffer können übrigens mit bis zu 1.000 Euro Strafe belegt werden. Das Filmen und fotografieren eines Unfalls gilt ebenfalls als Straftat und kann unter Umständen sogar eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen.