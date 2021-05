Kinder und Jugendliche bewegen sich deutlich weniger als in der Zeit vor Corona – auch weil es weniger Möglichkeiten für Sport und Bewegung gibt. Wir haben mit Prof. Alexander Woll vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) über die Folgen für Kinder geredet.

SWR1: Woran liegt das hauptsächlich, dass Kinder weniger Bewegung haben? Am Schulsport, der nicht stattfinden kann oder mehr am Freizeitsport in den Vereinen?

Prof. Alexander Woll: Es ist sehr deutlich gesunken, vor allem zwischen dem ersten und zweiten Lockdown. Es gibt keine Aktivität mehr in Schule und Verein, nur noch drei Minuten pro Tag. Aber die körperliche Alltagsaktivität hat sich inzwischen auch verändert. Hier haben wir einen deutlichen Rückgang. Jetzt sind es nur noch 60 Minuten pro Tag, die Kinder draußen spielen, spazieren gehen und sich bewegen.

Prof. Dr. Alexander Woll, Sportwissenschaftler und Hochschullehrer. IfSS / KIT

SWR1: Warum sind die Kinder jetzt nicht draußen auf der Straße und Spielen fahren Fahrrad oder Rennen rum?

Woll: Kinder sind jetzt deutlich schwerer zu motivieren, sich wieder draußen zu bewegen. Es fehlt die Freundesgruppe, die sich einfach mit den Kindern zusammen bewegt. Die Eltern als Rollenmodell dienen nur für kleinere Kinder. Später braucht es eben die Freundesgruppe und die fehlt jetzt schon längere Zeit.

SWR1: Wie wirkt sich das auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen aus?

Woll: Da können wir sagen, dass bei ungefähr 50 Prozent die Fitness zurückgegangen ist, und bei 30 Prozent hat sich das Gewicht deutlich erhöht. Leider gerade auch bei den Kindern, die vorher schon übergewichtig waren. Also man kann sagen, unsere Studie zeigt, dass die Unterschiede, die vorher schon vorhanden waren, durch die Krise auch befeuert werden.

SWR1: Wie kann man denn jetzt während einer Pandemie, wo ja gewisse Regeln gelten, gegensteuern?

Woll: Ganz am Anfang hat die Politik das Thema Bewegung nur als Teil des Problems gesehen. Das heißt also Sport und Bewegung wurden als potenzielle Infektionsquellen gesehen. Und das war und ist ja auch richtig so. Man hat aber ein bisschen die positive Wirkung von Bewegung auf die motorische Entwicklung, auf die soziale Entwicklung, auf die gesundheitliche Entwicklung bei Kindern ausgeblendet. Und jetzt nimmt man das stärker in den Blick, zumal man inzwischen auch genau weiß, dass Outdoor-Aktivitäten bei Weitem nicht dieses Infektionsrisiko bergen, was man am Anfang vermutet hatte. Eines wissen wir aber ganz bestimmt, dass körperliche Inaktivität in der Krise keine gute Idee ist. Da gibt es eine schöne Studie aus den USA. Die zeigt, dass körperliche Inaktivität bei Erwachsenen der Risikofaktor dafür war, dass Menschen schlecht durch eine Covid-Erkrankung kamen. Von daher gesehen ist unser Slogan ganz wichtig: Halten Sie Abstand, bleiben Sie auch zu Hause nicht zu viel mobil aber bewegen sie sich viel. Also, das kann man aus einer gesundheitspolitischen Sicht sicherlich betonen.

Das Gespräch führte Michael Lueg.